ロートベット加入で決めたタトゥー「世間にバレてもいい」

WS連覇に貢献したドジャースのミゲル・ロハス内野手がベン・ロートベット捕手に“不満”を抱えているようだ。6日（日本時間7日）、米メディア「ジョムボーイ・ベースボール」のポッドキャスト番組「Dugout Discussions with Chris Rose」に出演したロハスは、タトゥーを入れた話題になると「お前のせいだ！」と笑みを浮かべながら、今季成長を遂げた28歳にクレームを入れた。

番組内でロハスはお尻に日本ビールのタトゥーを入れていることを明かした。「僕が最初だった。僕も尻にタトゥーを入れたんだ」と恥ずかしそうに告白すると、司会を務めるクリス・ローズ氏は「チームで何人もお尻にタトゥーを入れた選手がいるんですか？」と質問。するとロハスは「3人で入れる予定だったんだよ。（カービー・イエーツと）ロートベットとお揃いで入れる予定だったんだ」と語った。

続けてロハスは「お尻にタトゥーを入れたのはそれが原因なんだ。世間にバレてもいい。ロートベットはチームに移籍してきた時にお尻にタトゥーを入れていたんだ。（ドジャースは）彼を獲得して、大活躍した。大事な試合で何度も捕手を務め、ウィル（・スミス）が怪我をした時には重要な戦力だった。アンビリバボーだったし、アメージングだった！ でも彼はお尻にタトゥーを入れていたから、みんな『何があったんだ？ なんでお尻にタトゥーがあるんだ？」って首を傾げていたんだ』とロートベットがチームに加わった当時を振り返った。

「チームにお尻にタトゥーを入れているのが3人いるのは、ベン・ロートベットのせいなんだ。話はこれくらいにしておくよ」と、ロートベットとイエーツとの話し合いをした結果、一緒にタトゥーを刻むことになったという。

それを機に、ロハスは日本のビールブランド「サッポロビール」のタトゥー、イエーツは人気ゲームのキャラクター「カービィ」のタトゥーをお尻に刻んだ。ただ、ロートベットはお尻に追加のタトゥーをまだ入れていないようで「お前のせいだ！ お前がこれを始めたんだ。君も宣言通り、（もうひとつ）お尻のタトゥーを入れることを期待するよ！」と、ロハスは番組を通じて猛烈プッシュを行った。

それを聞いたローズ氏は「じゃあ今後何年も先に人々は『ドジャースの2025年シーズンはass（スラングでイケていたという意味と、お尻のダジャレ）だったね』っていうだろうね！」と返すと、ロハスは「その通りだ！ ハハハ」と笑顔でうなずいた。

36歳の大ベテラン、ロハスの異例の“ラブコール”に、ロートベットはどんな反応を見せてくるだろうか。（Full-Count編集部）