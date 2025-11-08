Image: Amazon

時代が求めた小型＆USB-C！

数年前から人気になっている「握れるくらい小さいシェーバー」。まぁ、パナソニックの、ラムダッシュ パームインのことなんですが、評判もいいからやっぱ気になりますよね！

小型で5枚刃でしかもUSB-C充電って、フットワークも性能も完璧では？ となるのもわかります。でも正直高い。そこだけがネック…。

あのスタイルに憧れるも、なかなか手が出せないで居たヒゲの民も多いのではないでしょうか。良いの、出ました。まぁ、見てください。

コイズミから出たんです、小型・5枚刃・USB-Cを満たす一振りが！ しかも1万3750円（原稿執筆時点）。これ良くないか？

使い勝手は◯、切れ味が気になるぅ！

Image: Amazon

もうこれがどういうものか？ はおわかりかと思いますが、念の為おさらいです。

握れるサイズのコンパクトボディはお出かけ先にも持っていけるフットワークの良さ。IPX 7防水なのでお風呂でのウェットシェービングにも対応できます。

Image: Amazon

そしてUSB-Cですよ。USB-C！

専用の充電器を持ち歩かなくても、PCやスマホの充電器＋USB-Cケーブルで充電できるわけで、フットワークの良さをさらに底上げしています。そして、充電しながらも利用できるの偉くない？

急いでいる朝に限ってバッテリー切れになるあの現象を解決できます。ぉぉ…あなたが神か…。

あと気になる点はやっぱ切れ味、剃り心地。

こればっかりは自分で試してみないとなんとも…ですね。シェーバーの良し悪しは刃の数だけで決められないところもあります。でもこの価格なら、思い切って試してみるのもいいよねぇ。

毎日使うものだから、使い勝手良い方が勝利だもん。

Source: Amazon