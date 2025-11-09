「懐かしさを感じる」「かっこいい」ドイツ代表の新ユニが話題沸騰！“伝説的なユニホーム”のオマージュ「西ドイツ時代に似てる」
2026年の北中米ワールドカップへ向けて、アディダス社から22か国の代表チームの新ユニホームを発表された。
そのなかで話題を呼んでいるのが、ドイツ代表の新ホームユニホームだ。デザインは白をベースに、国旗の色である黒、赤、金を配色。また、ドイツサッカー連盟の公式サイトでは、「ドイツがワールドカップで収めた偉大の成功と伝説的なユニホームのオマージュとなっている」と紹介されている。
この新ユニが公開されると、SNS上では「西ドイツ時代のユニに似てる」「懐かしさを感じる」「かっこいい」「デザインが好き」「これぞドイツ」「原点回帰」「シンプルイズベスト」といった声が上がった。
なおこの新ユニは、現地11月14日に行なわれるワールドカップ予選のルクセンブルク代表戦でお披露目される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】注目のドイツ代表ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
