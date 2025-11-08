ゲレーロJr.がSNS投稿

ブルージェイズのブラディミール・ゲレーロJr.内野手が7日（日本時間8日）、ワールドシリーズ終了後初めて自身のインスタグラムを投稿した。ドジャースに第7戦で敗れ逃した世界一。涙を流す写真と共にファンへの想いを綴った。

ゲレーロJr.第4戦で大谷翔平投手から本塁打を放つなど、10安打、打率.333、2本塁打、OPS1.074と驚異的な成績を残した。ポストシーズン全体では歴代2位タイの8本塁打。第7戦でも延長11回に山本由伸投手から二塁打を放つなど最後までドジャースを苦しめた。

ただ、最後はドジャースに軍配。ゲレーロJr.は涙を流して悔しがった。それから6日後、初めてインスタグラムを投稿した。英語で347文字で記した文言は以下の通り。

「2025年

自分が永遠にブルージェイズの一員になるとわかったとき、あなたが特別な存在になると、最初からわかっていました。

何を言えばいいのか分からない。人生を変えた1年。意味が分からなかった時間にも感謝できるようになった1年。永遠に心に刻む1年。

家族へ、ファンの皆さんへ、チームメートへ、ブルージェイズの組織へ、そしてメジャーリーグへ。

これらの言葉は、皆さんなしには言えませんでした。

俺たちはいつでも準備がバッチリだ。

愛を込めて、ブラディ」（Full-Count編集部）