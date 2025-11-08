メジャー通算223勝、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー投手は6日（日本時間7日）、米人気ポッドキャスト『ダン・パトリック・ショー』にゲスト出演。ワールドシリーズでの心境や、引退を決めた理由などを率直に語っている。

■現役最終登板はドジャースタジアム

12月に第5子の誕生を控えるカーショーは、『ダン・パトリック・ショー』で引退後の生活について「しばらくは父親業かな」と話すも、いずれはドジャースで特別アシスタントのような仕事がしたいと希望を話した。

ブルペン待機となったポストシーズンの話題に触れると、「緊張はもちろんするさ。絶対にする。みんなそうだと思う。でも、自分に疑いを持ってはいけないんだ。ブルペンでウォームアップをして、電話が鳴るのを聞く……全てが新しい体験だった。（ワールドシリーズ第3戦、12回表2死満塁から）最後のアウトを取れたことが本当に嬉しかったね。もし失敗していたらと思うとゾッとするよ。でも、最後にドジャースタジアムで投げられたことが最高だった」と明かし、現役最後の登板を振り返った。

■「もう長くは続けられないな」

カーショーは、現役引退に関してシーズン前から予感があったと語る。

「マウンドでスピードガンを見ると、87から88マイル（約141.6キロ）くらいしか出ていないんだよ。身体は完全に健康なのに、だ。『もう長くは続けられないな』って実感した。今の野球はスピード全盛だろう。91、92マイルですら足りない時代になっている。もちろん、先発投手なら球の使い方を知っていればまだやれるけど、自分の中ではもうタンクが空っぽに近い感じでね」と、心境を吐露。自身の球速低下が引き金になったことを明かした。

現役生活18年間ドジャース一筋だったカーショーは、2006年のドラフト1巡目全体7位で入団。11年と14年には21勝を挙げるなど、最多勝とサイヤング賞、最多奪三振をそれぞれ3回ずつ獲得。最優秀防御率は5回、年間MVPも受賞した。メジャー通算223勝は、2025年シーズン終了時点で歴代71位に位置する。