¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢Æî¶ËÂçÎ¦¤Î¿·Àã¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
2022Ç¯6·î14Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¿¡Ä¡£
¤â¤Ï¤ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤òÃµ¤¹¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî¶ËÍ³Íè¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Æî¶ËÂçÎ¦¤Î¿·Àã¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÈùÎ³»Ò¤¬Æî¶Ë¤Î¿©ÊªÏ¢º¿¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Å¤¤¿§¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏÀã²ò¤±¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È³¤ÌÌ¾å¾º¤â²ÃÂ®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¡Ä¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¤¬Æî¶Ë¤Î¿·Àã¤Ë¤â
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼Âç³Ø¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬À¾Æî¶Ë¤Î¥í¥¹ÃªÉ¹¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿¿·Àã¤Î¾åÉô2cm¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿19¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡ÊÄ¾·Â5mm°Ê²¼¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯Î³»Ò¡Ë¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÏÆî¶Ë¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿·Àã¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£
²Ê³Ø»ïThe Cryosphere¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ç¼ç¼¹É®¼Ô¤òÌ³¤á¤¿Çî»Î²ÝÄø¤ÎAlex Aves»á¤Ï¡¢Æ±Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Çº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî¶Ë¤Î¿·Àã¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿±ó¤¤ÃÏ°è¤Ë¤Þ¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯±øÀ÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¶ËÍ³Íè¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤â
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤ò²òÅà¸å¡¢¸²Èù¶À¤ò»È¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÁÈÀ®¤òÀÖ³°ÀþÊ¬¸÷Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¬Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢13¼ïÎà¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬109¸Ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Àã²ò¤±¿å1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï29.4¸Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ì¡¼¥È¡ÊÄÌ¾ÎPET¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¹çÀ®Á¡°Ý¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥¿¥Ù¥ê¡¼Âç³Ø´Ä¶ÊªÍý³Ø½Ú¶µ¼ø¤Ç¶¦Ãø¼Ô¤ÎLaura Revell»á¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤ËAlex¤¬Ä´ºº¤Î¤¿¤á¤ËÆî¶Ë¤òË¬¤Í¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿±ó³ÖÃÏ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È³Ú´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¼ç¤ÊÈ¯À¸¸»¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢´ÑÂ¬´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï´ú¤äÄ´ººµ¡´ï¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹çÀ®°áÎÁ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´¤ß¤ËÍ³Íè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌ¶Ë¤Ç¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢É÷¤Ë¿ôÀé¥¥í±¿¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢Æî¶Ë³¤¤Ç¿å¤·¤Ö¤¤Ë´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Æî¶ËÂçÎ¦¤Ë¹ß²¼¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ô¥ì¥Í¡¼»³Ì®¤ÎÄº¾å¤«¤é¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹Â¤ÎÄì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤â¤Ã¤È¤âÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¡¢Ä´ºº¾ì½ê¤ØÄ¾¶á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤¤Æî¶ËÂçÎ¦¤ÎÈæ³ÓÅª¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥µ¥ó¥×¥ë¤¬½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢·ë²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¸å¡¢µ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤ÊÄ´ºº¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬Æî¶Ë¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤â¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤¿¤Ö¤ó¡¢Æî¶Ë¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ú¥ó¥®¥ó¤¬±¿¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£