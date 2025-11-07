生ビール1杯100円セール開催（何杯でも）　白木屋・笑笑・魚民など全国700店舗以上が対象【LINE・アプリ会員限定】

LINE・アプリ会員限定で「生ビールが1杯100円になる」…そんなキャンペーンを実施するのが株式会社モンテローザ。実施期間は、2025年11月10日（月）と11月17日（月）の2日間限定。白木屋、笑笑、魚民、目利きの銀次、山内農場、千年の宴などの全国769店舗（2025年11月7日現在）が対象になるという。

キャンペーンを利用できるのは、株式会社モンテローザの公式アプリ「モンテアプリ」の会員、または対象店舗のLINE公式アカウントの友だち登録会員に限る。会員になると、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）が、1杯100円（税込）で提供されるという（何杯でも）。

■対象商品

キリン一番搾り生ビール 中ジョッキ

■実施日時

・実施日

2025年11月10日（月）、2025年11月17日（月）

・実施時間

15時以降の注文に限る（開店時間は店舗により異なる）

■対象店舗

769店舗（2025年11月7日現在）

※必ず事前に利用する予定の店舗へ確認

■実施内容

公式アプリ「モンテアプリ」の会員、または対象店舗のLINE公式アカウントの友だち登録会員に限り、キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を1杯100円（税込）で提供する。何杯注文してもOK。現在会員でなくても、利用日当日に登録すれば、キャンペーン利用可能。

■留意事項

・何杯でも上限なくセール価格で注文できる

・開店(15時)から閉店時間（ラストオーダー）までの注文に限る

・注文時にLINE、モンテアプリ内に表示されるクーポンを提示

・グループ1人の提示で全員利用できる

・別途、チャージ料（店舗によっては席料など）がかかる

・1名につき330円（税込）以上の料理を2品以上注文することが必要

・他の各種キャンペーンやセール、クーポン券、割引券、食事券、その他割引施策との併用はできない