「M-1グランプリ2025」は11月6日に東京での3回戦最終日を迎え、ハイレベルな戦いが繰り広げられている。

過去最多を更新した今大会の出場組11521組から、“日本一”の称号と賞金1000万円を手にするのはいったいどの漫才師なのか！？ 第21代王者を決める決勝戦を、12月21日(日)に放送することが決定！ ABCテレビ・テレビ朝日系列24局にて生放送でお届けする。その直前には、決勝戦の最後の1枠を目指す「敗者復活戦」を生放送！ 今年の敗者復活戦は六本木のEX THEATER ROPPONGIで開催！

また、ファイナリストが決まる準決勝は12月4日(木)。今年も昨年同様東京のNEW PIER HALLにて開催することが決定。熱戦を繰り広げている「M-1グランプリ」。今年も年末までぜひご注目を。

M-1グランプリ2025 【準決勝】

【開催日】 12月4日(木)16時

【場所】 NEW PIER HALL（東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー1F）

【出場者】 準々決勝後に決定

M-1グランプリ2025 【決勝】

【放送日】 12月21日(日)

【場所】 テレビ朝日

【出場者】 準決勝後に決定

M-1グランプリ2025 【敗者復活戦】

【放送日】 12月21日(日)

【場所】 EX THEATER ROPPONGI

【出場者】 準決勝後に決定

【今後のスケジュール】

≪準々決勝≫

11月17日(月)17時00分～ ＠東京・ルミネtheよしもと

11月18日(火)17時00分～ ＠東京・ルミネtheよしもと

11月19日(水)18時30分～ ＠大阪・なんばグランド花月

※チケットの販売に関する詳細は、後日発表

準々決勝進出者を除く 3回戦ネタ動画を順次配信開始！

10月27日(月)～29日(水)＠大阪、11月4日(火)～6日(木)＠東京での3回戦の模様を公式YouTubeにて順次公開！今年から準々決勝進出者を除くネタを配信する。200組超の漫才師のネタで3回戦の激闘を体感せよ！

YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/m1grandprix/

【番組情報】

「M-1グランプリ2025」12月21日放送

番組公式HP：https://www.m-1gp.com/