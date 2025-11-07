11月2日にビジネスメディア『ReHacQ-リハック-』がYouTube上で行った生配信番組に出演し、地域政党「再生の道」元代表の石丸伸二氏（43）と“バトル”を繰り広げた日本維新の会の藤巻健太衆院議員（42）。石丸氏には相当腹に据えかねた思いを抱いたようだ。

このバトルの発端となったのは、10月21日に配信された同メディアの企画で石丸氏が初共演した自民党の土田慎衆院議員（35）に対し開口一番「陣笠議員ですか？」と質問したこと。

「陣笠議員とは、上の指示に従って採決で票を投じる“頭数要員”のようなもの。土田氏はうまくかわしていましたが、初対面の相手にいきなりぶっ込んだ石丸氏に対して“無礼すぎる”と話題になりました。そのため、第2弾として土田氏含む”陣笠議員っぽい”議員3人が集められたのが2日の企画でした」（WEBメディア記者）

番組序盤、政界入りする前はみずほ銀行に勤務していた経歴を持つ藤巻氏が、同じく銀行マンだった父が参院選に当選したことで20代で秘書に転身。国会議員の金融経済分野の弱さを感じ、強い日本経済を取り戻すために自らが政治家を志すことになったと話した。

藤巻氏が国会で強い経済を作るには金融の世界の優秀な人物が必要だと思うかと、同じく銀行出身の石丸氏に質問。すると、石丸氏は「その答えはイエスですけど、ご専門は何でいらっしゃるんですか？」と聞き返した。

藤巻氏がまず、4年半しか銀行に在籍していなかったことを伝えると、石丸氏は「4年半で何を習得されたんですか」と薄笑いを浮かべて質問。藤巻氏が職歴を話そうとすると、石丸氏は「何を学びましたか？」「何を担当されてましたか？」「具体的な銘柄は？」などと矢継ぎ早に質問をかぶせた。

そして、藤巻氏が具体的に4年間の職歴を話す間、石丸氏は神妙な面持ちで話を聞いていたが、聞き終わると「金融機関、特に邦銀に入って3、4年は丁稚奉公です。先輩が言ったことを、『はい、わかりました』って急いでやる。なので、残念ながら専門性はそこでは普通はないです」と、薄笑いを浮かべながら言い放った。

それでも藤巻氏が「専門性というより、金融に思いを持ってる人」と補足しようとするも、石丸氏は「”思い”でいいんですか」と額に手を当てて笑い出した。

その後も、藤巻氏は”金融教育”の必要性を訴え「たとえば金融緩和と言われても、わからない方が多い。でも金融緩和の是非は選挙で問われるべきだと思うんです。自民党が続けてきた、アベノミクスが続けてきた金融緩和の是非というのは…」と、発言の真意を伝えようとしたのだがーー。

「石丸氏は『アベノミクスが金融緩和を続けた』という表現の正確性を突いて、”日銀は独立していないのか”とまた議論を吹っかけました。当然、法律上の建前では独立性が保たれていますが、実際には第二次安倍内閣で黒田東彦氏を日銀総裁に据えるという人事を介して、日銀が政府の影響を大きく受け、事実上”介入”したことは明白です。

しかし、一問一答で法的に日銀は『独立している』と誘導尋問された藤巻氏が、実際の影響について説明しようとしても、石丸氏は『え？（日銀の）独立性が担保されているのに、（政府の意向が）影響するとは随分微妙なレトリック』などと反論を許さず、藤巻氏は”論破”された格好となりました。

三菱UFJ銀行時代は海外駐在歴もあり、計14年間勤務した石丸氏がいきなり”銀行員マウント”を取った形でしたが、日銀の独立性など全く関係ない議論で相手を”論破”することだけが目的とも見える一方的なやり取りに、藤巻さんも次第に冷静さを失っていってしまいました」（前出・WEBメディア関係者）

その後、石丸氏のペースにハマり、苛立ちを隠せなくなった藤巻氏は「（銀行の）窓口でお客さんと喧嘩してないですか？」と、印象で石丸氏に話を振ってしまい、「だから根拠は何なんですか？勝手な自分の印象をぶちまけてるだけですよね？なんでそう勝手に人の印象を作り上げる？」と怒りながら猛反論されてしまう。

それから2日後の4日から5日にかけて、藤巻氏は番組で伝えきれなかった”陣笠議員”に対する考えや、石丸氏についての見解をXでいくつか投稿していく。

まず4日の投稿で、

《石丸氏はそんな私のような議員に対して、「保身に走った党の雑兵が！そんな奴は社会に必要ない。恥を知れ」 という主張をされました。 もし多くの議員が武将気取りで党の考えに反し、別々の方向に走り出せば、確実にその政党は崩壊します。 それは結果として、有権者との約束を反故にすることになります。 石丸氏の考えは間違っています》

《石丸氏は、 「雑兵など必要ない。優秀な武将さえいればいい」 と言っていました。 石丸氏の考える先にある政治は独裁国家であると、氏との議論を通じて私は感じました。 彼の考え方に、私は到底賛同できません》

などと、陣笠議員を巡る見解について、真っ向から異を唱えた藤巻氏。

5日には、《人の話を遮り、初対面であれだけ強い攻撃性を向けてくる人に、生まれて初めて会いました。狂気すら感じました》と投稿し、《石丸氏の過去の言動も調べてみました。氏は公人ですので言いますが、彼は「極めて危険」です》と厳しい評価を下した。

そして、最後の投稿では《「石丸氏を、我が国の指導的立場に立たせないこと」 私はそれが日本の為であると、強く考え始めています》と訴えかけていた。

石丸氏への怒りをあらわにした藤巻氏だが、「客とケンカしなかったか」という印象論での発言が問題だったと石丸氏を擁護する声も少なくない。一方で、藤巻氏への同情の声も寄せられている。

《相手に乗せられちゃダメですよ。今後は「間違ってます」「そうでしょ？」「YesかNoか」の類の質問には気を付けてください。揚げ足を取られますよ》

《安芸高田市議、市民がどれだけ苦労したか分かってもらえたらと思います》

《仰る通りです。 石丸構文という詭弁を使うモンスタークレーマーです。 まともに議論できる相手ではありません。 議論する場合はくれぐれもお気を付けください》