脱・税理士の菅原氏が掘り下げる！小規模事業者の採択率50％を超える戦略『スマホ1台で超簡単に申請できる補助金とは！？しかも最大250万円もらえます！』

YouTube動画『スマホ1台で超簡単に申請できる補助金とは！？しかも最大250万円もらえます！』で、脱・税理士の菅原氏が小規模事業者持続化補助金の最新事情を率直に語った。冒頭から「従業員がいて賃金を引き上げたら150万円、インボイスに登録したら50万円。手軽で、ハードルが低い補助金だ」と切り込み、スマホ1台からでも狙える現実的な選択肢だと断言する。



スタッフの「従業員がいなくても、スマホ1台でもらえるのか」という問いに対し、菅原氏は「ある」と即答。個人事業主やフリーランスはもちろん、法人でも条件に合えば申請可能と整理した。要点は明快だ。販路開拓費用の2/3を補助、通常枠の上限は50万円。ここにインボイス枠で＋50万円、賃上げ枠で従業員がいれば＋150万円まで積み上がる。合計最大で250万円という規模感は見逃せない。



今回の公募はの締め切りは11月28日、ただし商工会議所等の事業支援計画書の発行受付が11月18日までのため、実務上は前倒しが前提となる。スマホ申請に対応し、入力項目も簡素化されたため、初めてでも着手しやすい。



対象者の定義も押さえておきたい。業種によって従業員数の上限が異なり、一般に製造等は20人以下、小売・サービスは5人以下が目安となる。但し、カウント外となるケースがあるため確認を。自社が該当するかを先に確かめることが出発点である。



使い道は、販路開拓に直結する支出が軸となる。広告費、ウェブサイト構築・改修、展示会出展、必要な旅費、試作品開発、機械備品のレンタル・購入、店舗の改装など、想像以上に広い。ただし採択は申請すれば自動的に降りてくる類ではない。採択率はおおむね50％前後。だからこそ、社会性や独自性、効果の見込みを示す計画で差をつける必要がある。地域や業界への波及、協働やスポンサー活用など、波紋を生む仕掛けまで設計してこそ、審査の目を留められる。



申請の手順自体は難しくない。重要なのは期限管理と準備の精度だ。事業支援計画書の取得は前倒しで確実に。数値目標や実施後の効果測定まで一気通貫で書く。ここまで整えれば、スマホからの申請でも骨格は揺らがない。



制度の狙いどころと、採択を引き寄せる書き方の勘所は、動画内で実例を交えて語られている。条件の見極めや支出設計の線引きが曖昧な人ほど、本編で具体的な考え方を確認するとよい。

今回の動画は、個人事業主やフリーランス、一人社長が補助金を賢く活用する上での実践的な視点を得るのに非常に参考になる内容である。