スクエニＨＤ、今期最終を一転31％減益に下方修正

スクウェア・エニックス・ホールディングス <9684> [東証Ｐ] が11月6日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比14.5％減の100億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の287億円→169億円(前期は244億円)に41.1％下方修正し、一転して30.8％減益見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益は前年同期比45.9％減の68.4億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比4.6倍の52.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.8％→24.5％に急上昇した。



株探ニュース

