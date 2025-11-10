日本代表11月メンバー発表!! 小久保・北野・後藤の3選手初招集、遠藤航ら復帰
日本サッカー協会(JFA)は6日、11月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表した。GK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、MF北野颯太(ザルツブルク)、FW後藤啓介(シントトロイデン)が初招集となった。
10月シリーズへの参加を負傷のため辞退したMF遠藤航(リバプール)とDF板倉滉(アヤックス)の他、DF菅原由勢(ブレーメン)、MF佐藤龍之介(岡山)が復帰。負傷離脱中の伊東純也(ゲンク)の他、期間中に天皇杯準決勝が行われるGK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)、MF相馬勇紀(町田)、MF望月ヘンリー海輝(町田)が外れた。
長期離脱が続いているDF冨安健洋(無所属)、DF伊藤洋輝(バイエルン)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)ら守備陣の他、MF守田英正(スポルティング)やMF三笘薫(ブライトン)も負傷のため招集外となった。一方、前回活動後に所属先で欠場が続いていたMF久保建英(ソシエダ)は招集された。
日本代表にとって年内最後の国際Aマッチ。14日に愛知・豊田スタジアムでガーナ代表、18日に東京・国立競技場でボリビア代表とそれぞれ対戦する。
■スタッフ
▽監督
森保一
▽コーチ
名波浩
齊藤俊秀
前田遼一
長谷部誠
▽GKコーチ
下田崇
▽フィジカルコーチ
松本良一
▽テクニカルスタッフ
寺門大輔
中下征樹
若林大智
渡邉秀朗
■選手
▽GK
早川友基(鹿島)
小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)☆
鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
谷口彰悟(シントトロイデン)
板倉滉(アヤックス)
渡辺剛(フェイエノールト)
安藤智哉(福岡)
瀬古歩夢(ル・アーブル)
菅原由勢(ブレーメン)
鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
遠藤航(リバプール)
南野拓実(モナコ)
鎌田大地(クリスタル・パレス)
小川航基(NECナイメヘン)
前田大然(セルティック)
堂安律(フランクフルト)
上田綺世(フェイエノールト)
田中碧(リーズ)
町野修斗(ボルシアMG)
中村敬斗(スタッド・ランス)
佐野海舟(マインツ)
久保建英(ソシエダ)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
北野颯太(ザルツブルク)☆
後藤啓介(シントトロイデン)☆
佐藤龍之介(岡山)
☆=初招集
(取材・文 竹内達也)
