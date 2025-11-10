　日本サッカー協会(JFA)は6日、11月のキリンチャレンジカップ2試合に臨む日本代表メンバー26人を発表した。GK小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)、MF北野颯太(ザルツブルク)、FW後藤啓介(シントトロイデン)が初招集となった。

　10月シリーズへの参加を負傷のため辞退したMF遠藤航(リバプール)とDF板倉滉(アヤックス)の他、DF菅原由勢(ブレーメン)、MF佐藤龍之介(岡山)が復帰。負傷離脱中の伊東純也(ゲンク)の他、期間中に天皇杯準決勝が行われるGK大迫敬介(広島)、DF長友佑都(FC東京)、MF相馬勇紀(町田)、MF望月ヘンリー海輝(町田)が外れた。

　長期離脱が続いているDF冨安健洋(無所属)、DF伊藤洋輝(バイエルン)、DF町田浩樹(ホッフェンハイム)、DF高井幸大(トッテナム)ら守備陣の他、MF守田英正(スポルティング)やMF三笘薫(ブライトン)も負傷のため招集外となった。一方、前回活動後に所属先で欠場が続いていたMF久保建英(ソシエダ)は招集された。

　日本代表にとって年内最後の国際Aマッチ。14日に愛知・豊田スタジアムでガーナ代表、18日に東京・国立競技場でボリビア代表とそれぞれ対戦する。

■スタッフ

▽監督

森保一

▽コーチ

名波浩

齊藤俊秀

前田遼一

長谷部誠

▽GKコーチ

下田崇

▽フィジカルコーチ

松本良一

▽テクニカルスタッフ

寺門大輔

中下征樹

若林大智

渡邉秀朗

■選手

▽GK

早川友基(鹿島)

小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)☆

鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

谷口彰悟(シントトロイデン)

板倉滉(アヤックス)

渡辺剛(フェイエノールト)

安藤智哉(福岡)

瀬古歩夢(ル・アーブル)

菅原由勢(ブレーメン)

鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

遠藤航(リバプール)

南野拓実(モナコ)

鎌田大地(クリスタル・パレス)

小川航基(NECナイメヘン)

前田大然(セルティック)

堂安律(フランクフルト)

上田綺世(フェイエノールト)

田中碧(リーズ)

町野修斗(ボルシアMG)

中村敬斗(スタッド・ランス)

佐野海舟(マインツ)

久保建英(ソシエダ)

藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)

北野颯太(ザルツブルク)☆

後藤啓介(シントトロイデン)☆

佐藤龍之介(岡山)

☆=初招集

▼過去のメンバーリスト

25/10/02 キリンチャレンジカップ・パラグアイ戦、ブラジル戦メンバー

(取材・文　竹内達也)