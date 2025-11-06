１日に全国高校サッカー選手権大会大阪予選を優勝した大阪市の興国で、サッカー部の部員数人が飲酒行為で停学とクラブ活動の無期限停止処分になったことが、６日までに分かった。

大阪予選決勝では履正社とＰＫ戦までもつれた激闘を制し、６年ぶり２度目となる選手権出場を決めていた。翌２日、大阪府内の飲食店にて複数部員が飲酒を行ったという。夜間に酔った姿を目撃されるなど情報提供があり発覚し、聞き取り調査を行ったところ当該部員が事実を認めた。

学校側は他に同種の事象がないかなどを、サッカー部全体で調査している。また、１２月に開かれる全国選手権への参加については、まず迅速に部内全体での調査を進めていくとした。

今回の一件を受けて、高体連関係者は「５日に学校からもご連絡をいただいて、協会の会議もあったのでそこでお話もさせていただいた。正直、残念という一言」と言及。ここからの流れとしてはまず興国高校からの調査結果を受けて、全国高体連、大阪高体連などで協議を重ねていくという。１２月に控える全国高校サッカー選手権への参加は「出る出ないというのは、最後は学校判断になってくると思う」と話した。また、仮に辞退する形となれば大阪代表が同大会へ参加しないという可能性もある。

過去の例では、２０２０年に２年生部員１０人が寮内で飲酒していることが選手権直前で明らかとなった奈良・山辺は大会に出場。１回戦で関東第一に敗れて敗退した。