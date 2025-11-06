抹茶豆乳ゼリーで作る「皿パフェ」→簡単＆失敗しないレシピに1000いいね「仕上げは黒蜜、ホイップ…」【ママリ】

食べたい時に作れる手作りスイーツは最強！

コンビニで手軽にスイーツを買うことはできますが、子育て中はそれすらも億劫に感じてしまうことがありますよね。甘いものを食べて息抜きしたいのにそれができないことにもどかしさを感じる方もいるのではないでしょうか。そんなママにぴったりなのが手作りスイーツ。材料さえそろえばすぐに作れて、お好みにアレンジができるので子どもと一緒に楽しめるというのもメリットではないでしょうか。





©︎HG7654321

©︎HG7654321

©︎HG7654321

©︎HG7654321

最近皿パフェ作るのにハマってて良いレシピが出来たので共有～

【抹茶豆乳ゼリーのパフェ】

豆乳160ml

アガー2g

砂糖小さじ1

抹茶パウダー大さじ3～お好み

全てを火にかけて沸騰したら氷水で冷やし固める。

固まったらお皿に盛り付けて仕上げに黒蜜、ホイップクリーム、バームクーヘンでどうぞ！

抹茶のスイーツはハードルが高く感じますが、インスタントの抹茶ドリンクの素を使うといいというのは目から鱗ですよね。アガーを使うとゼラチンと寒天の中間ぐらいの食感になるそう。素材の味や色を生かしたゼリーが作れるので、抹茶の風味がしっかり出た食感のいいゼリーを作るためにはアガーを使うのが良さそうです。もちろんゼラチンや寒天を使い好みの食感を探してみるのもいいと思います。



材料さえそろえばあとは全てを日にかけて冷やして固めるだけ。難しい工程もなく、洗い物も最小限で済むのはうれしいですよね。さまざまなトッピングを準備してオリジナルのパフェを作るのも楽しそうです。まだまだ暑い日が続き、ひんやりさっぱりとしたデザートが食べたくなりますよね。思い立ったらパパッと作って食べられる抹茶豆乳ゼリーはすぐにでも試してみたくなりますね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）