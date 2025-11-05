いつものメニューをさらに格上げ！ どんな料理にも合う「万能な調味料」を2つご紹介します。暮らしや食の情報に詳しいESSEフレンズエディター2人に伺いました。

うま味を引き立てるステーキスパイス

ロピアやカルディなどのヘビーユーザーで、フード系情報に詳しいやまみさん（40代）。約10年愛用しているというのは「ステーキスパイス（100g・税込728円）」です。調味料はしょうゆ風味で、10種類以上のスパイスと本醸造のしょうゆが合わさった和風テイストが魅力。

【写真】ステーキスパイスに使える料理

「肉や魚、野菜などのうま味を引き立て、料理に深みが出ておいしくなるので大活躍しています。肉料理はもちろん、魚のソテーやオーブン焼き、カレーやシチュー、サラダにも使っています」（やまみさん、以下同）

ハーブの香りが強すぎないので、味のクセがないところもポイント。小さな子どもでも食べやすい味だと話します。

「買ったきっかけは、息子たちが幼い頃に利用していた宅配サービス。人気商品として紹介されていたので注文したところ、今では料理に欠かせなくなりました。近所のスーパーには置いていないので、Amazonなどのオンラインショップで購入しています」

ニンニクが香る万能なゴマふりかけ

2児の母・sakuraさん（40代）のおすすめは、コストコオンラインで買える「久世福商店万能ごま（2本セット・税込1998円）」。お弁当づくり歴15年以上で、調味料に詳しいお姉さんから教えてもらったのだとか。

「ゴマと書いてありますが、ゴマをみそに漬け込んで乾燥させ、ニンニクチップや昆布エキスなどを加えた万能ふりかけです。そのまま白いご飯にふりかけたり、おにぎりやお弁当にも手軽に使えるのが魅力です」（sakuraさん、以下同）

実際に食べてみると、ニンニクチップの香ばしさとみその風味が広がり、クセになるそう。一度食べると忘れられない、サクサク食感もすてきです。

「白いご飯以外にも、冷奴やラーメンなどのさまざまな料理によく合います。汎用性が高いのもうれしいポイント」

どちらも毎日の料理に使いやすく、おいしさも引き立ててくれるアイテムです。ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください