家計にも環境にもやさしい選択、「AQUA認定整備済製品」オンライン販売スタート
アクアは11月4日に、「AQUA」ブランドの家庭用冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機を対象に、認定整備済み製品「AQUA CERTIFIED REFURBISHED（アクア サーティファイド リファービッシュド）」のオンライン販売を開始した。「AQUA」公式サイト内の、認定整備済み製品販売サイトにて購入できる（沖縄・離島は配送不可）。
今回、販売が開始された「AQUA CERTIFIED REFURBISHED」では、リサイクル品やリファービッシュ品へのニーズの高まりを受けて、さまざまな理由でアクアに戻ってきた製品を点検・整備し、もう一度使える状態に再生して販売する。
同社の品質基準に基づく厳格な検査に合格した再生製品のみが販売され、通常の製品と同じく1年間の保証が付帯しているため、はじめてリファービッシュ家電を選ぶ人でも安心して購入可能となっている。
●リサイクル品やリファービッシュ品のニーズに対応
