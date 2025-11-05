バスケ男子日本代表が候補選手20名を発表…比江島は選外、W杯予選へ向け“帰化選手”メイヨ初招集

日本バスケットボール協会（JBA）は11月5日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window1」に向けた男子日本代表候補選手20名を発表した。

今回の日本代表候補には、富樫勇樹（千葉ジェッツ）や富永啓生（レバンガ北海道）ら今夏のアジアカップメンバーを筆頭に、FIBAワールドカップ2023のメンバーだった原修太（千葉J）や渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）、さらに齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）といった国内屈指のガード陣も招集された。

日本代表でキャプテンの経験もあるジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）に加え、今シーズンから帰化選手としてB1でプレーするニック・メイヨ（Bリーグ登録名：メイヨニック／広島ドラゴンフライズ）もトム・ホーバスヘッドコーチ体制で初招集。

八村塁（NBAロサンゼルス・レイカーズ）、河村勇輝（FA）といった海外組が招集できないなか、トム・ホーバスヘッドコーチが「呼びたい気持ちはある」と言及していた比江島慎（宇都宮）の招集も見送られた一方で、国内で伸び盛りの瀬川琉久（千葉J）、湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）、高島紳司（宇都宮ブレックス）らがリストに名を連ねた。

チームは今後、17日からアジア地区予選Window1直前合宿を実施し、28日にGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）、12月1日に台湾の新荘体育館にてチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

今回発表された日本代表候補メンバー20名は以下のとおり。

◆■2025年度バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」男子日本代表候補選手

安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）



富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）



原修太（SG／187センチ／31歳／千葉ジェッツ）



渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）



ジョシュ・ホーキンソン（C/PF／208センチ／29歳／サンロッカーズ渋谷）



齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）



馬場雄大（SF／196センチ／29歳／長崎ヴェルカ）



ニック・メイヨ（C/PF／206センチ／28歳／広島ドラゴンフライズ）



吉井裕鷹（SF／196センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）



川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）



渡邉飛勇（PF／207センチ／26歳／信州ブレイブウォリアーズ）



西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）



井上宗一郎（PF／201センチ／26歳／仙台89ERS）



高島紳司（SG／191センチ／25歳／宇都宮ブレックス）



富永啓生（SG／188センチ／24歳／レバンガ北海道）



狩野富成（C／206センチ／24歳／サンロッカーズ渋谷）



ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／181センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷）



金近廉（SF／197センチ／22歳／千葉ジェッツ）



湧川颯斗（PG／197センチ／21歳／三遠ネオフェニックス）



瀬川琉久（PG／185センチ／19歳／千葉ジェッツ）





