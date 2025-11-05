バスケ男子日本代表が候補選手20名を発表…比江島は選外、W杯予選へ向け“帰化選手”メイヨ初招集
日本バスケットボール協会（JBA）は11月5日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選Window1」に向けた男子日本代表候補選手20名を発表した。
今回の日本代表候補には、富樫勇樹（千葉ジェッツ）や富永啓生（レバンガ北海道）ら今夏のアジアカップメンバーを筆頭に、FIBAワールドカップ2023のメンバーだった原修太（千葉J）や渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）、さらに齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）、安藤誓哉（横浜ビー・コルセアーズ）といった国内屈指のガード陣も招集された。
日本代表でキャプテンの経験もあるジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）に加え、今シーズンから帰化選手としてB1でプレーするニック・メイヨ（Bリーグ登録名：メイヨニック／広島ドラゴンフライズ）もトム・ホーバスヘッドコーチ体制で初招集。
八村塁（NBAロサンゼルス・レイカーズ）、河村勇輝（FA）といった海外組が招集できないなか、トム・ホーバスヘッドコーチが「呼びたい気持ちはある」と言及していた比江島慎（宇都宮）の招集も見送られた一方で、国内で伸び盛りの瀬川琉久（千葉J）、湧川颯斗（三遠ネオフェニックス）、高島紳司（宇都宮ブレックス）らがリストに名を連ねた。
チームは今後、17日からアジア地区予選Window1直前合宿を実施し、28日にGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）、12月1日に台湾の新荘体育館にてチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。
今回発表された日本代表候補メンバー20名は以下のとおり。
◆■2025年度バスケットボール男子日本代表チーム「FIBAバスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選Window1」男子日本代表候補選手
安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）
富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）
原修太（SG／187センチ／31歳／千葉ジェッツ）
渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）
ジョシュ・ホーキンソン（C/PF／208センチ／29歳／サンロッカーズ渋谷）
齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）
馬場雄大（SF／196センチ／29歳／長崎ヴェルカ）
ニック・メイヨ（C/PF／206センチ／28歳／広島ドラゴンフライズ）
吉井裕鷹（SF／196センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）
川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）
渡邉飛勇（PF／207センチ／26歳／信州ブレイブウォリアーズ）
西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）
井上宗一郎（PF／201センチ／26歳／仙台89ERS）
高島紳司（SG／191センチ／25歳／宇都宮ブレックス）
富永啓生（SG／188センチ／24歳／レバンガ北海道）
狩野富成（C／206センチ／24歳／サンロッカーズ渋谷）
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／181センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷）
金近廉（SF／197センチ／22歳／千葉ジェッツ）
湧川颯斗（PG／197センチ／21歳／三遠ネオフェニックス）
瀬川琉久（PG／185センチ／19歳／千葉ジェッツ）
