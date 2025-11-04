「俺たちはとんでもないダイナスティだぜ」ド軍“お祭り男”が大胆発言「やりたいことを何でもやるんだ！」優勝報告会でファン熱狂

キケ・ヘルナンデスが大胆発言をした(C)Getty Images

ドジャースのキケ・ヘルナンデスが現地時間11月3日、ドジャースタジアムで開催された優勝報告会でスピーチを行った。

米メディア『ClutchPoints』はK・ヘルナンデスのスピーチ内容を紹介。それによれば、「みんな、王朝（ダイナスティ）について質問ばかりしてる。6年で3回はどうだ？ 連覇はどうだ？ そうさ、俺たちはとんでもないダイナスティだぜ、ベイビー！この場を借りて、誰にも謝罪するつもりは全くない」と述べると、「3度優勝したチャンプは、やりたいことを何でもやるんだ！」と、大勢のファンの前で大胆発言した。

ドジャースは球団初の連覇を達成。2020年に32年ぶりの世界一に輝くと、6年間で3度の優勝を飾り、まさに「王朝」と呼ぶにふさわしいチームとなった。

「この本当に大きなチームには、本当に大きな指輪がたくさんあるんだ」と、胸を張ったK・ヘルナンデス。スタジアムの観客から熱狂的な大歓声が上がった。