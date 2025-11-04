「俺たちはとんでもないダイナスティだぜ」ド軍“お祭り男”が大胆発言「やりたいことを何でもやるんだ！」優勝報告会でファン熱狂
キケ・ヘルナンデスが大胆発言をした(C)Getty Images
ドジャースのキケ・ヘルナンデスが現地時間11月3日、ドジャースタジアムで開催された優勝報告会でスピーチを行った。
【動画】キケ・ヘルナンデスが「王朝」宣言！ファンも熱狂のスピーチを見る
米メディア『ClutchPoints』はK・ヘルナンデスのスピーチ内容を紹介。それによれば、「みんな、王朝（ダイナスティ）について質問ばかりしてる。6年で3回はどうだ？ 連覇はどうだ？ そうさ、俺たちはとんでもないダイナスティだぜ、ベイビー！この場を借りて、誰にも謝罪するつもりは全くない」と述べると、「3度優勝したチャンプは、やりたいことを何でもやるんだ！」と、大勢のファンの前で大胆発言した。
ドジャースは球団初の連覇を達成。2020年に32年ぶりの世界一に輝くと、6年間で3度の優勝を飾り、まさに「王朝」と呼ぶにふさわしいチームとなった。
「この本当に大きなチームには、本当に大きな指輪がたくさんあるんだ」と、胸を張ったK・ヘルナンデス。スタジアムの観客から熱狂的な大歓声が上がった。
ドジャースの“お祭り男”は、ワールドシリーズで5安打、第5戦では一発も放った。第7戦の9回二死満塁の場面で、中堅手のアンディ・パヘスと交錯して倒れ込んだが、パヘスは捕球しており、サヨナラ負けのピンチを逃れた。
34歳は今オフにFAとなり去就が注目されるが、来季もドジャースのユニフォームを着るのか。3連覇のかかる2026年も「王朝」のメンバーとしてグラウンドに立つのか注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。