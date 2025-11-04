赤西仁が『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』のオフショットを公開した。『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』は、錦戸亮と赤西のYouTube共同チャンネル『NO GOOD TV』が東京ガーデンシアターで10月31日に開催したハロウィンイベント。

【写真】赤西仁が五条悟＆山田孝之が宮崎駿監督に扮したオフショット①②

■錦戸亮・小栗旬・三浦翔平のコスプレ姿も

赤西はイベントに出演した山田孝之とのツーショットを公開。赤西はマンガ『呪術廻戦』の人気キャラクター・五条悟の姿で、山田は映画監督・宮崎駿（「崎」の正式表記はたつさき）の姿で登場している。

赤西は白髪＆サングラスでタバコをくわえて、クールな眼差しで五条になりきり自撮り。隣には、たっぷり顎髭をたくわえて満面の笑みを見せる、エプロン姿の宮崎監督のコスプレをした山田が。

「仁くんの五条イケメン」「山田さんクオリティ高すぎる」「仲良しツーショット尊い」などといったファンの声が続々と到着。

なお山田も自身の公式Instagramで、共演者がコスプレ姿で集合したオフショットや、ステージショットを公開している。錦戸はやしきたかじん、小栗旬は『鬼滅の刃』の宇髄天元、三浦翔平は『東京リベンジャーズ』のマイキー（佐野万次郎）に扮しているので、ぜひチェックしてみよう。

■クールな“五条”赤西とほほ笑む“宮崎”山田のツーショット

■『NO GOOD TV “HALLOWEEN” FES』集合ショット