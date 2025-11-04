「タリーズドバイチョコレートラテ」など、ホリデーシーズン限定のドリンクやスイーツ、グッズやコーヒー豆をラインアップ【タリーズコーヒー】

タリーズコーヒージャパンは、ホリデーシーズン限定商品を11月5日から展開する。

2025年は“WELCOME TO TULLY’S HOLIDAY MARKET”をテーマとしたドリンクやスイーツ、グッズ、コーヒー豆など、クリスマス気分を盛り上げる商品を取りそろえた。期間限定のテイクアウト用カップやコーヒー豆のパッケージは、ホリデーマーケットをイメージしたデザインで、季節感を演出している。

タリーズコーヒー ホリデーシーズン限定のドリンクとスイーツ

※記事中の価格はいずれも税込表記。

〈ホリデーシーズン限定ドリンク〉

◆「タリーズドバイチョコレートラテ」

HOTまたはICED、Tallのみ:695円

チョコレートの中に「カダイフ(小麦粉やトウモロコシの粉で作られた細い糸状の生地)」と「ピスタチオペーストまたはクリーム」が入った、板チョコレート菓子『ドバイチョコレート』をイメージしたドリンク。

チョコが溶け込んだ甘くほろ苦い味わいに、香ばしいピスタチオの風味を合わせ、ザクザクとした食感の揚げ麺入りチョコレートをトッピングした。エスプレッソのコクもしっかりと感じられる、タリーズならではの味わいに仕上がっているという。

タリーズドバイチョコレートラテ

◆「&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」

HOTまたはICED、Tallのみ:695円

まろやかな甘さにラムフレーバーの香りとホイップを合わせたロイヤルミルクティー。レーズン果肉の芳醇な香りと甘酸っぱさに、シナモンのスパイシーな風味がアクセントになっているという。

&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー

【ドリンク購入+税込770円でキーチェーンがもらえる】

なお、「タリーズドバイチョコレートラテ」または「&TEA ラムレーズンロイヤルミルクティー」1杯購入につき、+770円(税込)で、「ホイップミニカップキーチェーン(ホリデー)」を1点付けられる。タリーズのドリンクをイメージした手のひらサイズのキーチェーンで、蓋を外すと、中に小物を入れることができる。カバンのチャームや、クリスマスのオーナメントとして使える。

※11月5日のみ、1人2点までの購入制限を設ける。

タリーズ「ホイップミニカップキーチェーン(ホリデー)」

◆「ホリデーナッティーアメリカーノ」

HOTまたはICED、Short:520円 Tall:580円 Grande:640円

甘く香ばしいナッツ風味のホリデーシーズン限定アメリカーノ。ホイップとチョコパウダーでデザート風に仕上げた。

タリーズ「ホリデーナッティーアメリカーノ」

〈デニッシュやドーナツなど、限定のスイーツも登場〉

◆「ストロベリーデニッシュ」370円

ほんのりカカオが香るデニッシュ生地に、ストロベリー風味のデコレーションを施した。苺のつぶつぶ食感がアクセントになっており、コーヒーとの相性も良いという。

タリーズ「ストロベリーデニッシュ」

◆「ピスタチオドーナツ」370円

しっとりとした生地にピスタチオのナッティーな風味が広がる、ドバイチョコレートをイメージしたドーナツ。

タリーズ「ピスタチオドーナツ」

◆「アイリッシュコーヒーケーキ」

単品:530円 セット:900円〜

タリーズの冬の人気ドリンク「アイリッシュラテ」をモチーフにした季節限定ケーキ。焦がしカラメルのような風味とほんのりコーヒーが香るスポンジで仕上げた。

タリーズ「アイリッシュコーヒーケーキ」

◆「【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト」

単品:530円 セット:900円〜

北海道産かぼちゃを使用し、ビターなカラメルクリームと合わせた。かぼちゃプリンのようなコク深い味わいが口いっぱいに広がる。

タリーズ「【北海道産かぼちゃ】 パンプキンプディングタルト」

〈コーヒー豆は全2種〉

◆「タリーズホリデーロースト ミディアム200g」1,650円

軽やかでバランスの良い味わいに、カラメルのような甘みが感じられる。ドーナツやクッキーなど、焼き菓子とのペアリングがおすすめだという。

◆「タリーズホリデーロースト フルボディ200g」1,650円

ダークチョコレートのようなしっかりとしたボディと程よいスモーキー感が特徴。チョコレートやコクのあるスイーツとの相性が良いという。

◆「タリーズホリデーロースト アソートボックス」8P箱:1,720円

ミディアムとフルボディの2つの味わいが楽しめるシングルサーブ。ホリデーマーケットをデザインしたキューブ型の箱入りで、ギフトにもおすすめだという。

タリーズ ホリデーシーズン限定ブレンドも

【ホリデーロースト購入で限定ステッカーがもらえる】

「タリーズホリデーロースト」の「ミディアム200g」「フルボディ200g」「アソートボックス」いずれか1袋(箱)購入につき、限定ステッカー1セット(2枚入り)をプレゼントする。デザインカップやタリーズオリジナルキャラクターたちをデザインしている。

※数量限定、なくなり次第終了。

タリーズ ホリデーシーズン 限定ステッカー

〈ベアフルデザインのアイテムやグッズを販売〉

タリーズ ベアフルデザインのアイテムやグッズ

◆「タリーズ ストロベリーベース320g」1,280円

◆「タリーズカード 2025ホリデー限定デザイン」カード入金1,000円〜

◆「グラデーションパールボトル(ピンクブルー)」3,630円

タリーズ「グラデーションパールボトル(ピンクブルー)」

◆「ベアフル コロンマグ(ピンク)」2,780円

タリーズ「ベアフル コロンマグ(ピンク)」

◆「ベアフルツリー プチ」1,500円

タリーズ「ベアフルツリー プチ」

◆「ベアフルフェイス ミニミニポーチ(ミルクティー)」1,595円

タリーズ「ベアフルフェイス ミニミニポーチ(ミルクティー)」

◆「寝そべりベアフルポーチ」2,420円

〈ホリデーコーヒースクールも開催〉

11月5日から12月25日までの間、ホリデーローストの飲み比べや、ハンドドリップでの抽出方法などが体験できる、季節限定のコーヒースクールを全国で開催する。受講費は、1人あたり税込3,000円。参加者には、限定グッズ「ホリデーミニマグ」1個と、「タリーズホリデーロースト ミディアム200g」「タリーズホリデーロースト フルボディ200g」いずれか1袋をプレゼントする。限定グッズがなくなり次第終了。

※開催店舗や詳細は、タリーズコーヒーホームページや店頭で確認できる。

タリーズ「ホリデーミニマグ」

■タリーズコーヒー ホリデーシーズン特設サイト