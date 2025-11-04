元俳優・押尾学さん、事件後テレビ初取材 実刑3年6ヶ月の刑期“塀の中”での暮らし明かす「唯一、毎日お風呂に入れる仕事」
「ABEMA」オリジナル番組『ドーピングトーキング』（#9）が1日に放送され、お笑いコンビ・見取り図のリリーが、元俳優の押尾学さんに事件後初となるテレビ取材を行った。普段メディアの取材を断り続けていた押尾さんだが、「映像を使わない番組だから」という理由で出演を了承し“今”を語った。
【写真】腹筋ボコッ！ 押尾学さん鍛えぬかれた肉体を披露！
『ドーピングトーキング』は、“日常では絶対に行くことがない場所”“絶対に交わらない人”に会いに行き、芸人たちが刺激的な体験をユーモアを交えて語るトークバラエティ。最終回ではチャンス大城、吉村崇（平成ノブシコブシ）、リリー（見取り図）が登場した。
リリーが取材に訪れたのは、2000年代に一世を風靡した押尾学さん。普段メディアの取材を断り続けていたというものの「この番組は映像を使わないから」という理由で、事件後テレビ初となる取材が実現した。「何で映像使わんねんって思ってたんですよ、この番組」「これのためや」と同番組だからこそ実現した取材に思わず、MCは霜降り明星の粗品も感嘆する。神妙な空気の中、リリーは押尾さんの今や当時の芸能界の裏側、そして“塀の中”での暮らしを聞き出した。
現在は広告関連のビジネスで事業を立ち上げ、子どもと穏やかな日常を送っているという押尾さん。早速、リリーが収監中の話に踏み込むと、実刑3年6ヶ月という刑期の中で、押尾さんは「唯一、毎日お風呂に入れる仕事だから」と、過酷な炊事場の仕事を自ら志願したと明かす。
約1000人分の食事を毎朝4時起きで作り続けるという厳しい労働環境に、看守から「芸能人上がりができるわけない」と冷たく一蹴されたこともあったという押尾さん。しかし「ドラマ撮影でも4時起きなんて当たり前」と、任された後は一度も遅刻することなく作業を続け、その真面目な勤務態度が評価され、仮釈放も10ヶ月前倒しになったという。
また、かつての芸能生活についても話を聞き、「悪くても月収200万はあった」、「（女性関係は）名前は言えないが、いろいろと浮名を流した」など、当時の豪快な暮らしぶりも告白。さらに、リリーが「まじで一個も放送できない。“言ったら捕まる”レベルの話で…」と言うような、“当時の芸能界の裏側”についても話がおよび、スタジオ一同「もう聞かない！」「怖すぎる！」と絶句。最後にリリーは「お元気で幸せそうでした。めっちゃいい人でした」と安堵の表情で“押尾さんの今”を語り、衝撃に包まれたドーピングトークを締めくくった。
