「やはり日本はすごい」「アジア最強だ」アフリカ王者に快勝した日本に韓国驚嘆！「日本だけがアジアで成長しているようだ」【U-17W杯】
廣山望監督が率いるU-17日本代表は現地11月３日、カタールで開幕したU-17ワールドカップのグループステージ初戦でモロッコと対戦。今年のU-17アフリカ・ネーションズカップを制した強豪を相手に、２−０で快勝を飾った。
前半をスコアレスで終えた日本は57分、浅田大翔のパスを受けた瀬口大翔が放った右足のコントロールシュートで先制点を奪取。その後も主導権を渡さず、終了間際の90＋８分に平島大悟のゴールで加点し、白星発進を果たした。
この試合を韓国のサイト『naver』が速報すると、廣山ジャパンの戦いぶりに同国のファンからは次のような声が上がった。
「やはり日本はすごい」
「サッカーと野球はアジアで日本だけが成長しているようだ」
「アジア最強対アフリカ最強」
「日本のスポーツは最近良いニュースだけだな」
好スタートを切った日本は、現地６日の第２戦でニューカレドニアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」
前半をスコアレスで終えた日本は57分、浅田大翔のパスを受けた瀬口大翔が放った右足のコントロールシュートで先制点を奪取。その後も主導権を渡さず、終了間際の90＋８分に平島大悟のゴールで加点し、白星発進を果たした。
「やはり日本はすごい」
「サッカーと野球はアジアで日本だけが成長しているようだ」
「アジア最強対アフリカ最強」
「日本のスポーツは最近良いニュースだけだな」
好スタートを切った日本は、現地６日の第２戦でニューカレドニアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「美人は何をしても画になる」「爆笑。最強すぎ」長友佑都の女優妻がまさか！衝撃の“仮装”が話題！「電車でふきだした」