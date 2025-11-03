【サンリオ】「AS KNOW AS plus」コラボアイテムがキラキラかわいい！

「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」より、「サンリオ」の人気キャラクターとのコラボレーションアイテムが登場。
 
「サンリオ」の人気キャラクター、「ハローキティ」「クロミ」「キキ＆ララ」のキラキラかわいいデザインスウェットが登場する。
 
「ハローキティ」は、エンジェルのハローキティがデザイン。ホワイトとブラックがあるので、お好きな「ハローキティ」を使い分けて。
 
「クロミ」はイメージにピッタリなブラック。怒った顔もキュート。
 
「キキ＆ララ」はネイビー。キキとララの頭に付いた、大きなお星さまビーズがデザインポイント。
 
AS KNOW AS plusとSanrioのオリジナルネームも注目ポイント。
 
ぜーんぶキラキラかわいくて全色集めたくなる、サンリオとAS KNOW AS plusコラボアイテムは、［ZOZOTOWN］、［AS KNOW AS plus店舗］にて発売予定だ。
 