【サンリオ】「AS KNOW AS plus」コラボアイテムがキラキラかわいい！
「AS KNOW AS plus（アズノゥアズ プラス）」より、「サンリオ」の人気キャラクターとのコラボレーションアイテムが登場。
＞＞＞サンリオ×AS KNOW AS plusコラボアイテムをチェック！（写真11点）
「サンリオ」の人気キャラクター、「ハローキティ」「クロミ」「キキ＆ララ」のキラキラかわいいデザインスウェットが登場する。
「ハローキティ」は、エンジェルのハローキティがデザイン。ホワイトとブラックがあるので、お好きな「ハローキティ」を使い分けて。
「クロミ」はイメージにピッタリなブラック。怒った顔もキュート。
「キキ＆ララ」はネイビー。キキとララの頭に付いた、大きなお星さまビーズがデザインポイント。
AS KNOW AS plusとSanrioのオリジナルネームも注目ポイント。
ぜーんぶキラキラかわいくて全色集めたくなる、サンリオとAS KNOW AS plusコラボアイテムは、［ZOZOTOWN］、［AS KNOW AS plus店舗］にて発売予定だ。
