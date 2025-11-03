スネルとグラスノーはレイズ時代の2020年にWSで対戦

敵として対戦した数年後、今度は“仲間”として歓喜の時を味わった。ドジャースは1日（日本時間2日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を制し、今世紀初のシリーズ連覇を達成した。先発投手としてチームを引っ張てきたブレイク・スネルとタイラー・グラスノーは、他のメンバーと違う気持ちで勝利の瞬間を見守っていた。

激闘後のシャンパンファイト。地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューにグラスノーが出演した。レポーターを務めるキルステン・ワトソンさんから今の気持ちを聞かれると、「アメージングだよ。（ワールドシリーズ優勝は）ずっと夢見てきたこと。それをこのチームメートで達成できたことは、素晴らしいね」と葉巻をふかしながら笑顔を見せた。

するとスネルが“乱入”してきた。グラスノーはスネルと肩を組み、「諦めることはない。このチームには多くの狂犬がいる！ 全員諦めることない。ほらね。ここに狂犬がいるよ！」と大爆笑。サイ・ヤング賞2度を誇る左腕は「またやってやろうぜ！」と大興奮だった。

昨年からドジャースに加入したグラスノーにとっては2年連続の頂点となったが、スネルにとっては初の世界一。感動もひとしおだったに違いない。そして左腕は「アンビリバボーだよ！ 俺たちは）2020年、これ（ワールドシリーズチャンピオン）を追いかけた。でも（ドジャースに）負けたんだ！ そして今はこのチームにいるんだ！」と絶叫した。

遡ること2020年のワールドシリーズ。ドジャースとレイズが争った大舞台で、レイズの投手陣を牽引したのが他でもないスネルとグラスノーだった。特にスネルは第2戦で4回2/3を2失点9奪三振、第6戦は5回まで1安打9奪三振と好投していたが、わずか73球で降板に。その後チームは逆転を許し、目の前で世界一を決められていた。

スネルの言葉を受け、グラスノーは「（だから）俺たちは（ドジャースに）加入したんだ！」と力強く話し、スネルとハイタッチ。ドジャースに移籍しての栄誉に感情を爆発させていた。（Full-Count編集部）