サッと羽織るだけ！【ROPÉ PICNIC】大人のおしゃ見え！「即戦力ベスト」

秋冬コーデをおしゃれにアップデートするなら、羽織るだけでガラッと印象が変わるベストがおすすめ。フェイクファーやダウンを使用した、あたたかみのある上品なベストが大人コーデに似合いそうです。そこで今回は【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から、即戦力になってくれるベストをご紹介します。

着こなしが一気に華やぐフェイクファーベスト

【ROPÉ PICNIC】「ファーベスト」\6,996（税込）

ふんわりとしたフェイクファーが、華やかなベスト。ボリュームがありながら、コンパクトなショート丈ですっきりと着られそうです。ダークブラウン・ベージュという上品な色展開も、大人女性に嬉しいポイント。黒のカットソーと合わせたクールな着こなしのほか、ボウタイ付きのブラウスに重ねてフェミニンに仕上げるのもおすすめです。

きれいめに着こなしやすいペプラムシルエットのダウンベスト

【ROPÉ PICNIC】「ペプラムダウンベスト」\9,999（税込）

今季のトレンドであるペプラムシルエットを採用したベスト。裾がふわりと広がり女性らしく着られて、さり気なく体型カバーも叶いそうです。低めのスタンドカラーとメタルボタンも、きれいめに着こなしやすいポイントに。カラーはオフホワイトとブラックの2色をラインナップ。

