『DIGIMON BEATBREAK』第5話 「五分と五分」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第5話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第5話のあらすじはこちら。
＜第5話「「五分と五分」あらすじ＞
古い商店街に迷い込んだトモロウは、そこで熊猫組がチンピラから町を守る姿を見かける。その親分である笹竹とパンダモンは親と子の関係だった。一方、孤荒会の遊狩も立ち退きに向けて、準備を進めていた。
＞＞＞第5話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第5話のあらすじはこちら。
＜第5話「「五分と五分」あらすじ＞
古い商店街に迷い込んだトモロウは、そこで熊猫組がチンピラから町を守る姿を見かける。その親分である笹竹とパンダモンは親と子の関係だった。一方、孤荒会の遊狩も立ち退きに向けて、準備を進めていた。
＞＞＞第5話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション