WS第7戦が行われるのは2019年以来

【MLB】ドジャース 3ー1 Bジェイズ（日本時間1日・トロント）

ドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。明日の第7戦は文字通りの運命の試合となる。チケット価格は驚愕の値上がりを見せている。

24日（同25日）から開幕したワールドシリーズは第1戦をブルージェイズが制したが、第2戦は山本由伸投手が9回1失点完投で勝利。第3戦は延長18回、6時間39分の死闘をフリーマンのサヨナラ弾でドジャースが劇的勝利を飾った。しかし。第4〜5戦は連敗し、シリーズ成績は2勝3敗で崖っぷちに追い込まれた。

トロントに舞台を移しての第6戦、山本がまたも大仕事を成し遂げた。3回に失点したものの、粘りの投球で6回1失点の粘投。その後はブルペンがゼロに抑え、9回1死二、三塁の大ピンチではエンリケ・ヘルナンデス内野手の好守でドジャースが辛勝した。

2019年のアストロズ-ナショナルズ以来、メジャー6年ぶりに行われる第7戦。トロントでの第7戦も史上初となる。米メディア「ジョムボーイ・メディア」の公式X（旧ツイッター）は日本時間14時過ぎに「『シートギーク』におけるWS第7戦の最も安い席は現在1630ドル」とし、最低25万円になっていると伝えている。

2025年シーズンの王者はブルージェイズか、それとも21世紀初の連覇を狙うドジャースか。第7戦は明日1日（同2日）に行われる。（Full-Count編集部）