上白石萌音、いきものがかり吉岡とデュエット「わたし得でしかなくて、耳が幸せです」

女優の上白石萌音（27歳）が、11月4日放送予定の音楽番組「にじうた」（NHK）の宣伝動画で、いきものがかり・吉岡聖恵とデュエットできて「わたし得でしかなくて、耳が幸せです」と歓喜した。



「童謡」が自身のルーツだといういきものがかり・吉岡聖恵が、童謡を愛するアーティストたちとその魅力を語り合い、歌う番組のゲストに上白石萌音が登場。



上白石は童謡の持つ力に鳥肌が立つほど「何度も感動の瞬間があった」と話し、「やっぱ童謡はすごい」とコメント。



また、上白石は吉岡とデュエットをしたが、「ちっちゃいな時から大好きだった童謡を、ちいさい時から大好きな聖恵ちゃんと合わさったら、それはもう、わたし得でしかなくて、もう、耳が幸せです」と歓喜する。



さらに、上白石は子供の頃からいきものがかりのCDを聴きながら自分でハモって歌う遊びをしていて「今日は正式に、公式にハモることが出来て嬉しかったです」と語った。