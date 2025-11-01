◇ワールドシリーズ第6戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日 トロント）

ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。現地中継で解説を務めるレジェンドが試合前、山本への期待を語った。

チームは第4、5戦に連敗。球団史上初、MLB全体でも3連覇した2000年のヤンキース以来25年ぶりのワールドシリーズ連覇へ、負けられない試合だ。

この日は全米中継局「FOXスポーツ」が試合を放送。実況はジョー・デイビス氏、解説はブレーブスやレッドソックス、カージナルスで活躍し通算213勝を挙げた殿堂入りの名投手・ジョン・スモルツ氏が務めた。

試合前、スモルツ氏は「ドジャースは、崖っぷちですが、こう考えてみてください。もし、勝負がかかったこのような試合で、野球界のどの投手でも選べるとしたら、誰を選びますか？私は絶好調の山本を選びます」と断言。

「彼はポストシーズンで信じられないほどの活躍を見せており、2試合連続完投を成し遂げました。過去2試合で彼が見せたようなことは、どのチームも見たことがないでしょう。ヒットも打てない、得点もできない」とこれまでのピッチングを絶賛。

続けて「彼は6種類の球種を投げ、9イニングを投げ切ります」とし「ドジャースが第7戦に進むチャンスがあるなら、このパフォーマンスが必要になるでしょう」と伝えた。一方で「打線が奮起しなければ、誰が投げようと関係ありません」と攻撃面での課題を示した。