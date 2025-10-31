¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¡×70ºÐ¤ÇÀÂµîàÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯á¤ËºÆµÓ¸÷¡Ö±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¡×¡Ö¿À¤ÎÈïÂ¤Êª¤È¤¤¤¦´¶¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯¡×
±Ç²è¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡×¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë
¡¡¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤ËºÆµÓ¸÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥®¥ã¥¬ÇÛµë¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢±Ç²èÇÛµë²ñ¼Ò¥®¥ã¥¬¤Î¸ø¼°X¡£¡Ö¡Ø¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡Ù¤Ç¤½¤ÎÈþËÆ¤«¤é°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¡¢¶áÇ¯½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥ß¥Ã¥É¥µ¥Þ¡¼¡Ù¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢10·î25Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²»³Ú²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó(µýÇ¯70)¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢±Ç²è¤Îµð¾¢¥ë¥¥Î¡¦¥ô¥£¥¹¥³¥ó¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¡×(1971Ç¯)¤ÇàÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯á¤È¤è¤Ð¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥»¥ó¤µ¤ó¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¾¯Ç¯¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇÈÍð¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤¿¤É¤ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ù¥Ë¥¹¤Ë»à¤¹¤ÏÀ¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¿À¤ÎÈïÂ¤Êª¤È¤¤¤¦´¶¤ò¼õ¤±¤¿¾¯Ç¯¤òÂ¾¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¤±Ç²è¤ò¤³¤ÎÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö½é¤á¤ÆÈà¤ò´Ñ¤¿»þÆ±¤¸¿Í´Ö¤À¤í¤¦¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÈþ¤·¤¤¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤¬ºá¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂç¿Í¤¬ºá¿¼¤¤¤Î¤è¡×¡Ö70ºÐ¡¢¤Þ¤À¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¡Ö¿§¡¹¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£