今週のニチアサはYouTubeで！ 『ゴジュウジャー補ジュウ計画』無料プレミア公開
11月2日（日）より11月3日（月・祝）までの期間限定にて、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の放送と連動したスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の【特別セレクション】を、YouTubeで無料プレミア公開決定。
ニチアサ放送休止の今週末は、YouTubeで『仮面ライダーゼッツ』、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』を楽しもう。
＞＞＞『ゴジュウジャー補ジュウ計画』場面カットをチェック！（写真9点）
今週末、11月2日（日）の『仮面ライダーゼッツ』と『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は放送休止。そこで！ 東映特撮ファンクラブ（TTFC）で会員見放題配信中の『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』から、厳選した5つのエピソードを東映特撮YouTube Officialにて11月2日（日）9時30分より無料プレミア公開！ プレミア公開終了後は、11月3日（月・祝）24時までの期間限定でアーカイブ配信される。
テレビシリーズでは描ききれないその後のストーリー、制作のウラ話、作品やキャラクターの設定にまで切り込み人気を博す『補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』。一体どのエピソードが選ばれるのかは、配信開始までのお楽しみ。
そして『仮面ライダーゼッツ』キャストが出演のバラエティ番組『ウラ仮面ライダー』、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャストバラエティ番組『ワンチャンNo．1』も、新作短尺版がテレビ朝日スーパーヒーロータイム（YouTube）で無料配信される。
ニチアサ放送休止のさみしい今週末ですが、ぜひ『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室【特別セレクション】』、『仮面ライダーゼッツ・ウラ仮面ライダー（短尺版）』、『ワンチャンNo．1（短尺版）』でお楽しみを。
そして、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の松浦大悟プロデューサーからテンション高めなコメントが届いている。
＜松浦大悟プロデューサー コメント＞
連休ダァァッ！！
……いかんいかん。
先週までのダイレン成分が抜けてませんね。切り替えよう。
ということでこの連休は涙の放送休止。
じゃあ私たちはこの日曜日何を見ればいいの！？
大丈夫。『補充計画』で補ジュウしましょう！
毎週TTFCで配信している『ゴジュウジャー補充計画ナンバーワン懺悔室」』。
この度、「特別セレクション」として11月2日9時30分より11月3日までの期間限定で
東映特撮YouTube Officialで配信することが決定しました！
おかげさまで絶好調の『補充計画』！
実は私、10話以降は八手三郎を原島APに押し付……じゃなくて引き継いだので
これで一安心、少しは落ち着いたコンテンツになるでしょう、と思いきや大間違い。
どんどん列車が加速して、暴走列車まで足を突っ込んでおります。これは楽しい。もっとやれ。
ということで、今回は特に人気の高かった５篇をセレクト！
一体どの回が選ばれるのか！？
というかこのコンテンツをTTFCという庭から解き放ってしまっていいのか！？
まだ補ジュウされたことない方は、この機会にぜひお楽しみいただければと思います。
それでは、限定無料配信！
行くぞォォッ！
……だから切り替えようってば！
『ナンバーワン懺悔室』、『ウラ仮面ライダー【長尺完全版】』、『ワンチャンNo．1【長尺完全版】』の最新話までの全話はTTFCで会員見放題配信中だ。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映AG・東映
