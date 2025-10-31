マユリカ中谷が描いた相方の似顔絵が上手すぎる！激似クオリティにスタジオどよめき

10月30日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、メンバーや相方への愛を競う新企画「相棒絆テスト」を実施した。

イラスト対決では、芸人が相方を描いた1枚のクオリティの高さに驚きの声があがる一幕が…。

【映像】「うま！」「すご！」さすがの腕前を披露したマユリカ中谷

ネイル資格試験に無事合格し、世界一のネイリストへの道を歩み始めた見取り図・リリー。そんなリリーにネイルをしてもらうご褒美をかけ、ILLITのYUNAH＆IROHA、マユリカ、さや香の3組が対決した。

最初の対決は「相棒のホクロテスト」。それぞれが自分の相棒のイラストを描き、ホクロも描き込んで位置が正しいかを競った。

相棒の絵を描くのはYUNAH、中谷（マユリカ）、石井（さや香）の3人。描かれる方である新山（さや香）は「漫才であんな距離でずっと顔見てるわけですから当ててほしい」と石井に期待を寄せる。IROHAも「1日中ずっと一緒にいるので、このくらいは…」と相棒への信頼を口にした。

まずは石井が描いた新山のイラストがオープンに。イラストが微妙なうえに左右対称に無数のホクロが描かれており、スタジオに笑いが起こる。実際に検証したところ、あごと頬、首のホクロが一致しており、4ポイント獲得となった。

続いて自信があるというYUNAHの絵を見てみると、こちらは独創的すぎるタッチに見取り図・盛山晋太郎も思わず「この絵はなんだ？」とツッコミを入れる。それでも目の下と唇、首の後ろと3つのホクロを見事正解した。

最後は絵が得意なことで知られる中谷のイラストがオープンになると、あまりにも似ている阪本の似顔絵にスタジオに「おおおおお！」とどよめきが起こる。出演者たちから「うま！」「さすがのタッチ！」と驚きの声があがる、さすがのクオリティだった。

しかし、絵は激似だったもののホクロの位置自体は精度が悪く…。点数的には残念な結果となった。