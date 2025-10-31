（MCU）映画『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』が、2025年11月5日（水）よりで見放題独占配信となることがわかった。

劇場では7月25日に日米同時公開。全米では、MCU作品としては37作連続で初登場1位に輝いたファンタスティックな作品だ。

本作で描かれたのは、異なる力と個性を持ち、揺るぎない家族の絆で“最強”を超えた唯一無二のヒーローチーム“ファンタスティック４”の活躍。リード・リチャーズ／ミスター・ファンタスティック、スー・ストーム／インビジブル・ウーマン、ジョニー・ストーム／ヒューマン・トーチ、ベン・グリム／ザ・シングの4人が、時に家族として、時にヒーローチームとして未曾有の危機に立ち向かう。

2026年12月18日公開予定の『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にも直接繋がる重要作。家族の戦いを、ディズニープラスで何度でも観よう。

