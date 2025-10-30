¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯ÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤òÀ¸¤Ç¸«¤¿¡í¤ª¾Ð¤¤À¸¤»ú°ú¤¡í¤¬¸ì¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¡×¡ãÁ°ÊÔ¡ä
2025Ç¯11·î1Æü¡¢¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬1Ç¯10¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±Â³¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤À¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤«¤ò¡¢Ç®¶¸¤«¤é°ìÊâ°ú¤¤¤ÆÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í»Õ¾¢¤«¤é"¤ª¾Ð¤¤À¸¤»ú°ú¤"¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÌøÅÄ¸÷»Ê»á¤ËÄ¾·â¡£
1982Ç¯4·î4Æü¤ÎNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë³«¹»¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤é¡¢¡Ö¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¡×¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ°Íý¡£¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤Ù¤"µÏ¿"¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¹ñÊõµé¡ª ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î½éÌ¡ºÍ²»¸»¤òÈ¯¸«¡ª
¡½¡½ÍÜÀ®½ê»þÂå¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌøÅÄ¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤½éÉñÂæ¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¤ÏÉÔ³Î¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄêÀâ¤Ç¤Ï1982Ç¯8·î1¡Á5Æü¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ð²Ö·î¡×¤Ç¤Î5Ê¬½ÐÈÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î½é²ó¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É²¶¤é¤¬¹â¹»¤ò½Ð¤ë¤È¤¤ËµÈËÜNSCÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡½¡½¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤½¤ä¡¢°ì´üÀ¸¤ÎÊç½¸¤ä¡×
¾¾ËÜ¡ÖÉÍÅÄ¤¬Í¶¤¦¤ÆÍè¤¿¤ó¤ä¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤Æ¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆþ¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Ê¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤ä¡£¡Ê¥ª¡¼¥ë¡Ëºå¿À¡¦µð¿Í¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤ÇÍè¤Æ¡ÊÍè¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ë¤½¤³¤ÇÌ¡ºÍ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¡£Ì¡ºÍ¤Î¥Þ¤Î»ú¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¤Ê¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Õ¤¿¤ê¤ÇÌ¡ºÍ¹ç¤ï¤»¤Æ¤ä¤Ê¡¢¤½¤³¤Ç¥Ý¡¼¥ó¤È¤ä¤Ã¤¿¤ï¤±¤ä¡£¤â¤¦¤½¤Î¤È¤¤«¤é¡¢¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×
¡Ê¡Ø¤ª¤Ã¤È¡ª¥â¥â¥ó¥¬¡Ê¥é¥¸¥ªÂçºå¡Ë¡Ù1985Ç¯10·î11ÆüOA¡Ë
µÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ê°Ê²¼¡¢NSC¡Ë¤¬³«¹»¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1982Ç¯4·î4Æü¡£¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡¦ºå¿À¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¥³¥ó¥Ó·ëÀ®8Ç¯ÌÜ¡Ë¤¬ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬4·î8Æü¡£
NSC¤¬³«¹»¤·¤Æ¤ï¤º¤«5ÆüÌÜ¤Ë¡¢NSC¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤ÎÌ¡ºÍ¤¬»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤½¤Î¥Æ¡¼¥×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê²»¸»¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌøÅÄ¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾Ü¤·¤¤Æþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢82Ç¯4·î8Æü¤Î²»¸»¤Ç¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
½ÐÓò»Ò¤¬ÌÄ¤ê¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤Þ¤Ç¾®Áö¤ê¤Ç¹Ô¤¯·¤²»¤«¤é¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÏ¿²»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÀ¼¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½é¡¹¤·¤¤À¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾¾ËÜ¤Ç¤¹¡×¡ÖÉÍÅÄ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥¹¥Ã¤ÈËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¤Ê¡¢ºÇ¶á¤Ê¡¢¿·Ê¹¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¤Æ¤â¤Ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î¥¯¥½¥¬¥¤¬¤Ê......¹»ÆâË½ÎÏ¤È¤«²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤Ç¿Æ¤È¤«²¥¤Ã¤È¤ë¤ä¤Ä¤ª¤ë¤ä¤í¡£¤¢¤ó¤Ê¤â¤ó¥¢¥Û¤ä¤Ç......¡×
¥³¥ó¥Ó¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¾Î¤Ç¥Ü¥±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£¡Ö¿Â½õ¡¦Îµ²ð¡×¤Î±Æ¶Á¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤Îº¢¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÌøÅÄ¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬50:50¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅìµþ¿Ê½Ð¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤À¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÜÀ®½ê»þÂå¤Ï½ª»Ï¡¢À¤´Ö¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêÊý¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë"¤Ê¤À¤áÌò"¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£
½À¤é¤«¤¤Ê¼¸Ë¸©¤ÎÊý¸À¡Ö¡»¡»¤·¤È¤¦¡×¡Ö¡»¡»¤ä¤Ã¤È¤©¡×¤òÈ¯¤¹¤ë18ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¥Í¥¿¤ÎÃæÈ×¤Ç¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ê¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¡Ë¥Í¥¿¤òÈô¤Ð¤¹²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¤Î¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¤µ¤é¤ê¤È¡ÖËº¤ì¤È¤¦¤Ê¡£¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤È½õ¤±Á¥¤ò½Ð¤¹¤È¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥Í¥¿¤ËÌá¤Ã¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤¹¡£
¤ï¤º¤«2¡Á3ÉÃ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÆüº£Æü¤Î´Ø·¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¼¤«¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¶ËÎÏ¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤º¤¤¤Ö¤óµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÅÄ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê»×Áê°¦¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿´Äì¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ë¥Û¥ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÏÁêÊý¤Î¿³È½¤Ë¿È¤ò¤æ¤À¤Í¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÌ¡ºÍ¡×¤Î²«¶âÈæÎ¨¡£Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡Ö¥¯¥¤¥º¤Í¤¿¡×¤¬°µÅÝÅª¡£±ïµ¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢°ä±Æ¤È¤·¤Æ¾þ¤ê¤¿¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÌøÅÄ¸÷»Ê
¡½¡½´Î¿´¤Î¥Í¥¿¤Ï¡©
ÌøÅÄ¡¡¥Í¥¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ5ÆüÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÌ¤½Ï¤Ç¤¹¡£
¤Î¤Á¤Ë¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤ëÆÈÆÃ¤Î´Ö¡Ê¤Þ¡Ë¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ë¥³¥ê¤È¤â¤»¤º¡¢²ñÏÃ¤Î´Ö¤Ç¾Ð¤ï¤»¤ëÏÃ½Ñ¤ÏÌ¤´°À®¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Ì¡ºÍ¤Î¼ç¸ì¤Ï¡Ö²¶¡×¤È¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡×¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ä¤ó¤Á¤ã¤¬½¸¤¦Æôºê¹©¶È¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¡¢»°½Å¸©¤Î³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿Á´ÎÀÀ©¤Î¹â¹»¤«¤éÌµ»ö¤ËÀ¸´Ô¡ÊÂ´¶È¡Ë¤·¤¿ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Í¥¿¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë"ÃË»Ò¹»Åª"¤Ç"À¸°Õµ¤¤Ç"¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ìÈø¤¬¶¯¤¹¤®¤ë"ÆôºêËÌ¸ý¤ÎÎ©¤ÁÏÃ"¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¤È¤Ê¤¯¤Õ¤¿¤ê¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬À¼¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢É¾²Á¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ5ÆüÌÜ¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ö10Ê¬¶¯¤Î¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÌ¡ºÍ¡×¤ò¤ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£
¤·¤«¤â¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥º¥à¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÅÙ¤âÊÑ¤Ê´Ö¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Î¥ª¥Á¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤ó¤À¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
4Ê¬Ì¡ºÍ¤Î¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ï100£íÁö¤Î¶¥µ»Ì¡ºÍ¡£»ýµ×ÎÏ¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÎ¾Êý¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë6Ê¬Ì¡ºÍ¤Î¡ØTHE SECOND¡Ù¤Ï400£íÁö¤À¤È¤è¤¯Îã¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤ÎÌ¡ºÍ¤Ï100m¥À¥Ã¥·¥å¤òµÙ¤ß¤Ê¤¯10ËÜ¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½100m¥À¥Ã¥·¥å¤òµÙ¤ß¤Ê¤¯10ËÜ¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
ÌøÅÄ¡¡¤Þ¤º¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¥Í¥¿¤ÎÇÛÊ¬¡¢¤Ä¤Þ¤ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
18ºÐ¤Î¾¾ËÜ¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤éÁêÅö¤ÊÎÌ¤Î±é·Ý¤ò¸«Ê¹¤·ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÀ¤¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊÌ¡ºÍ»Õ¡Ë¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¸ä³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡Ê´ÑµÒ¡Ë¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Í¥¿»þ´Ö10Ê¬¤ò¡¢11¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ê¤Î¾®¥Í¥¿¡Ë¤ËÊ¬³ä¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ54ÉÃ¡Ë¡£¥Í¥¿¤ÎÃæ¿È¤è¤ê¤â¡¢¼Ü¡Ê»þ´Ö¡Ë¤Ë¸Ç¼¹¤·¤Æ¤¤¿º¯À×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤Î2Ç¯¸å¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥É¡¼¥º¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤Îº¢¤«¤é¡¢10ÉÃÃ±°Ì¤Ç¼¡¡¹¤È¥Í¥¿¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Àè¶î¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö11¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö»þ´ÖÇÛÊ¬¡×¤È¤Ï¡©
ÌøÅÄ¡¡ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ£´ÆüÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤¿Ì¡ºÍ¤ò11¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¤ï¤±¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Á¾¾ËÜÄ¾ÅÁ¡Ö¤ï¤é¿Í·Á¤Î»È¤¤Êý¡×
¡Ê2¡Ë¾¾ËÜ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³ÃÌ¡ÖÉÍÅÄ¤Î¼Â²È¤Ç¶âÇû¤ê¡×
¡Ê3¡Ë¾¾ËÜ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³ÃÌ2¡Ö¤¢¤ë¤È¤¡¢¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¤¿¤é......¡×
¡Ê4¡Ë¾¾ËÜ¹Í°Æ¿·¤·¤¤Í·¤Ó¡Öµ´¤´¤Ã¤³¡×
¡Ê5¡Ë¾¾ËÜ¹Í°Æ¿·¤·¤¤Í·¤Ó2¡Ö°Ø»Ò¼è¤ê¥²¡¼¥à¡×
¡Ê6¡Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯À³Ê¤¬°Å¤¤¡×
¡Ê7¡Ë¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤Ë½÷¤Î»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤¤â......¡×
¡Ê8¡Ë¡Ö²¶¡ÊÉÍÅÄ¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëË½ÁöÂ²¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï⁉¡×
¡Ê9¡Ë¾¾ËÜ¹Í°Æ¡Ö¿·¤·¤¤»ÉÀÄ¡×
¡Ê10¡Ë¾¾ËÜ¹Í°Æ¡ÖË½ÁöÂ²¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÂÎ¼Á¡×
¡Ê11¡Ë¡Ö¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¡×¤Ç¡º
°Ê²¼¤ÏºÇ¸å¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¢¡Ö¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¡×¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î½ñ¤µ¯¤³¤·¤Ç¤¹¡£
ÉÍÅÄ¡Ö²¶¤Ï¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤âÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Í¤ó¡£·ò¹¯¤Ë¤â¤¨¤¨¤·¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤½¤Î³ä¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÏ¼å¤ÊÂ¤·¤È¤ó¤Ê¤¡¡×
ÉÍÅÄ¡Ö²¶¤ÎÂ¸«¤¤¤ä¡£¤³¤ÎÂ¤Ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¤È¸Æ¤ó¤É¤ó¤Í¤ó¡×
¾¾ËÜ¡Ö¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¡£¥³¥ì¤è¤¦¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ó¤«¸«¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é¤Í¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ê¤ó¤Ç¡Ø¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤è¤¦¸À¤¦¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×
¾¾ËÜ¡Ö¥¢¥ì¡¢¤ß¤ó¤Ê´Ö°ã¤¤¡£³Î¤«¤Ë¸À¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¤ï¤«¤ë¡£Â¤ò¥«¥â¥·¥«¤ËÎã¤¨¤ë¤Î¤â¤è¤¦¤ï¤«¤ë¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤Û¤Ê¡¢¤É¤Ê¤¤¸À¤¦¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¡©¡×
¾¾ËÜ¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¡¢¡Ø¥«¥â¥·¥«¤ÎÂ¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤¨¤¨⁉¡¡......¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×
¾¾ËÜ¡Ö¥«¥â¥·¥«¤ÎÂ¤È¸À¤¦¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤ÎÂ¤Ë¥«¥â¥·¥«¤ÎÆ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¬Èø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÁ´Éô¤¬¥«¥â¥·¥«¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤ó¡×
ÉÍÅÄ¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ï¡×
¡Ê¡Ø¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¤è¤·¤â¤È¡Ù1982Ç¯8·î¹æ¡¡º£µÜ½¿¿·¿ÍÌ¡ºÍ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¢¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¤¬Âç¾Þ¼õ¾Þ¤è¤ê¡Ë
¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¿´¤Î»Õ¤È¤¢¤ª¤°ÅçÅÄ¿Â½õ¤¬½é¤á¤Æ¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢1982Ç¯7·î25Æü¤Î¿¼Ìë3»þ¡£
¤³¤Î¤ï¤º¤«7»þ´ÖÁ°¡Ê7·î24Æü¸á¸å8»þ¡Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤â¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤Î1Ê¬¥Í¥¿¡Ö¥«¥â¥·¥«¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¡×¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎºÍÇ½¤ò¸«È´¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á±é·ÝÂç²ñ¡Ù¤Ê¤ëÄ¶¥¯¥í¡¼¥º¥É¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¸å¤Ë"3¿ÍÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç粼ÍÎ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤ÎÅ·Éê¤ÎºÍ¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ä¥ª¡¼¥ëµð¿Í¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌøÅÄ¡¡¤Ï¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ï¤º¤«3¥õ·î¤Û¤É¤ÇÃ¥¼è¤·¤¿¡Öº£µÜ¤³¤É¤â¤¨¤Ó¤¹¿·¿ÍÌ¡ºÍ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤Î¡ÖÊ¡¾Ð¤¤Âç¾Þ¡×¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¡Ö¾¾ËÜ¡¦ÉÍÅÄ¡×¤òºÇ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤Î»þÂå¤«¤é¾åÊýÌ¡ºÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¿´î·àºî²È¡¦¹áÀîÅÐ»ÖÉ×¡ÊÈÕÇ¯¤Ï¡¢ÅÐ»Ö½ï¤Ë²þÌ¾¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡º¥Í¥¿¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¥â¥·¥«¤ÎµÓ¤Î¤è¤¦¤ÊµÓ¡×¤Î45ÉÃ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤òÀä»¿¡£
ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÀïÁ°¤Î±é·Ý¤òÄ¾¤Ë¸«Ê¹¤¤·¤Æ¤¤¿¸æÂç¤ÎÌ¡ºÍÉ¾¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿Éíå¤Ç¡¢Åª¤ò¼Í¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£·Ý¿Í¤ÎÌÜÍø¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÌ¡ºÍºî²È¤ä¤ª¾Ð¤¤É¾ÏÀ²È¤ÈÈæ¤Ù"³Ê"¤¬°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÙÌëÌÀ¤±Á°¡¢¡ÖÀ¾¹âÅìÄã¡×¤Î»þÂå
¡½¡½¤¿¤Ã¤¿5Æü¤Ç10Ê¬´Ö¤ÎÌ¡ºÍ¥Í¥¿¤òºî¤ê¡¢¥Í¥¿¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÌøÅÄ¡¡¤ª¤½¤é¤¯¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë¥Í¥¿¤ò½ñ¤«¤º¤Ë¡¢È¸²È¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë»Õ¾¢¤«¤éÄï»Ò¤Ø¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤«¤éÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ø¡¢¥Í¥¿¤Î³µÎ¬¤ò¸ýÅÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±Ê¹¤±¤Ð¡Ö¤µ¤¹¤¬Å·ºÍ¡ª¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬......¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ç¥Í¥¿¤ò¤«¤±¤ë¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î³µÍ×¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤«¤ÊÀß·×¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤òÅÁ¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢Î©¤Á·Î¸Å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤ë¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÁêÀ¡×¤ò¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÈÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¤Õ¤¿¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤µ¤ó¤¬¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ÎÆü¾ï²ñÏÃ¡áÌ¡ºÍ¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð´ØÀ¾¤ÏÆîÊÆ¡£Âçºå¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌøÅÄ¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¡£È¹¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÏÂçºå¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëµÈËÜ¶½¶È¤¬¼«¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¸«ËÜ»Ô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³§¤µ¤ó°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ð......¡ÖÌ¡ºÍ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¼«ÂÎ¤â¡¢µÈËÜ¤ÎÂ¤¸ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
1932Ç¯10·î¡¢µÈËÜ¶½¶È¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¶¶ËÜïÄÉ§¤µ¤ó¤¬µÈËÜ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥¿¥Ä¡¦¥¢¥Á¥ã¥³¤òÇä¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¿·¤·¤¤·Ý¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
......ÏÃ¤òÌá¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¿·¿Í¤Îº¢¡Ê1980Ç¯Âå¡Ë¡¢Ì¡ºÍ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÏ°èÀ¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡ØM-1¡Ù¤Î½éÂå¡Ê2001Ç¯¡Ë²¦¼Ô¡¦ÃæÀî²È¤È2ÂåÌÜ¡Ê2002Ç¯¡Ë¥Á¥ã¥ó¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Þ¤¹¤À¤ª¤«¤À¤ÎÁýÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸³Ø¶è¤ÎÆ±¤¸Ãæ³Ø¹»¡ÊÂçºå¤Î²¼Ä®¡¦¼é¸ý»Ô¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
Åö»þ¤òÃÎ¤ë»ä¤ÎÈ©´¶¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ØM-1¡Ù¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤¿2005Ç¯¡¢ÍâÇ¯¤ÎÇÆ¼Ô¡¦¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Î"µþÅÔÀª²«¶â´ü"¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¾¹âÅìÄã¡×¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬°é¤Ã¤¿¡ÖÆôºê¡×¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê½îÌ±Åª¤ÊÅÚÃÏÊÁ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ÌøÅÄ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Æôºê¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå»Ô¤ÈÆ±¤¸»Ô³°¶ÉÈÖ¡Ö06¡×¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¾¾¤Á¤ã¤óÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬°é¤Ã¤¿JRÆôºê±ØËÌ¸ý¤Ë¤¢¤ëÄ¬¹¾¡Ê¤·¤ª¤¨¡Ë¥¨¥ê¥¢¡£Ì±²È¤ÈÄ®¹©¾ì¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¤´¤Á¤ãº®¤¼¤Î²¼Ä®¡£
ÅÉÁõ¶È¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÉÍ¤Á¤ã¤ó¡ÊËå1¿Í¡Ë¤È3¿Í·»Äï¡Ê·»¡¦»Ð¡Ë¤ÎËö¤Ã»Ò¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤¿¾¾¤Á¤ã¤ó¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¡Ê1977Ç¯¡Ë¤Î¤È¤¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¬¾®³Ø¹»¤Î²£¤Ë¤¢¤ëÄ¬¹¾¸ø±à¤Ï°¥¬¥¤¬½¸¤¦"Ìî³°¤Î¤¿¤Þ¤ê¾ì"¤Ç¤·¤¿¡£
»þÂå¤âÃÏ°è¤â³§¡¢²£ÊÂ¤Ó¤ÇÉÏ¤·¤¤²ÈÄí´Ä¶¡£Í·¤Ö¤ª¶â¤â¤Ê¤¯¡¢¶õÊ¢¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤Ï±ØÁ°ËÌ¸ý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó²°¡ÊÄÌ¾Î¡Ë¡Ö007¡×¤Î¶ñ¥Ê¥·¤ÎÁÇ¥é¡¼¥á¥ó¡£
½µËö¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÄ«Æü¤¬¾º¤ë¤Þ¤ÇÆô¤Î¤´¤ó¤¿¤¯¤ì¡Ê°¥¬¥¡Ë¤¿¤Á¤¬ÂÌÊÛ¡Ê¤À¤Ù¡Ë¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ËüÇ¯¤âÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¸µ¼ê¤Ê¤·¤Î°Â¾å¤¬¤ê¤Ê¸ä³Ú¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¡×¡Ö¼«Ê¬¤â¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾Ð¤ï¤»¤Æ......¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¡£
ÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿£´ÆüÌÜ¤«¤é¡¢10Ê¬Ì¡ºÍ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦ÁÇÍÜ¡¢¥³¥ó¥ÓÃç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡ÊÃæÊÔ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£ÌøÅÄ¸÷»Ê¡Ê¤ä¤Ê¤®¤À¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÊüÁ÷ºî²È¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¥ª¡¼¥ëµð¿Í»Õ¾¢¤«¤é¡¢¹áÀîÅÐ»ÖÉ×ÀèÀ¸°ÊÍè¤Î°ïºà¡Ö¤ª¾Ð¤¤À¸¤»ú°ú¤¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£½é¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÌ¡ºÍ¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡¢1983Ç¯7·î23Æü¡ÊµþÅÔ²Ö·îÃëÀÊ¡¦ÌëÀÊ¡Ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÏÍâÆü24Æü¡£3ÅÙÌÜ¤Ï30Æü¡£
¸ì¤ê¡¦²è¡¿ÌøÅÄ¸÷»Ê