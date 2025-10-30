【PEANUTS】スヌーピー＆ウッドストックデザインの「ライジングウェーブ」限定フレグランス
メンズ香水ブランド「ライジングウェーブ」から、スヌーピーデザインの限定フレグランスが登場！ 「ライジングウェーブ」の20周年イヤーを飾る、特別なコレクションをご紹介しよう。
☆爽やかなデザインが目を引くスヌーピーの限定フレグランスをチェック！（写真6点）＞＞＞
2025年、ブランド誕生20周年を迎えた「ライジングウェーブ」。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、ブランドのロングセラーフレグランス「フリーシリーズ」から、『PEANUTS』でお馴染みのスヌーピーデザインの香水が登場する。
『PEANUTS（ピーナッツ）』のコミックに登場する『Keep looking up… That's the secret of life.』というフレーズ。「人生を通して前向きな気持ちを持ち続けよう」というメッセージは、空と海をテーマに ”前向きな自分らしさ” を届けてきた「ライジングウェーブ」の想いと重なることからコラボレーションが実現。
今回の限定ボトルには、犬小屋の屋根から空を見上げるスヌーピーとウッドストックの姿が描かれており、『PEANUTS』の1シーンを楽しめるだけでなく、飾っておくだけでも素敵なデザイン。原画のタッチを活かした、スタイリッシュな仕上がりをお楽しみいただける。
また、クリアパッケージにはスヌーピーの大きなシルエットが描かれ、ボトルが透けて見える遊び心もプラス。
香水、ボトルだけでなく、パッケージだけでも心躍るコラボデザインをお楽しみいただける。
香りは、ライジングウェーブの代名詞ともいえるみずみずしいフレンチローズの香りの「ライトブルー」と、爽やかでフルーティーなはじけるフレッシュピーチの香り「サンセットピンク」の2種類。
重すぎない、軽やかで心地よく纏える香りをスヌーピーと一緒に楽しんでみてね。
2025年11月1日（土）より全国のバラエティショップ、ディスカウントストア等 （一部店舗を除く）のほか、「FITS you. STORE」にてお取り扱いがスタートする。
