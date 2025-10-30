【最大50％OFF】講談社の人気コミックがKindleセールでお得に読める！『薫る花は凛と咲く』『WIND BREAKER』など【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で講談社の映像化＆人気作＆新作をピックアップしたセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『薫る花は凛と咲く』や『WIND BREAKER』など人気作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■薫る花は凛と咲く（1）
セール特価：297円（50%OFF）
薫る花は凛と咲く（1）
とある場所に、隣接するふたつの高校がある。バカが集まる底辺男子校・千鳥高校と、由緒正しきお嬢様校・桔梗女子。強面で物静かな千鳥高校２年・紬 凛太郎は、実家のケーキ屋の手伝い中にお客として来ていた少女・和栗薫子と出会う。薫子との時間を心地よく感じる凛太郎だったが、彼女は徹底して千鳥を嫌う桔梗女子の生徒で……!?
■WIND BREAKER（1）
セール特価：297円（50%OFF）
WIND BREAKER（1）
彼らは、最強の不良軍団。そして、街の英雄───。偏差値は最底辺、喧嘩は最強。超不良校として名高い学校・風鈴（ふうりん）高校。この春、そんな風鈴のトップを目指して街にやってきた風鈴高校１年生・桜遥（さくらはるか）は、風鈴高校が“防風鈴（ボウフウリン）”と名付けられた街を守る集団となっていたことを知る。そして桜は、風鈴の一員として街を守るため戦い始めることに──！
不良高校生・桜の喧嘩英雄伝説、開幕!!
■五等分の花嫁（1）
セール特価：297円（50%OFF）
五等分の花嫁（1）
貧乏な生活を送る高校２年生・上杉風太郎のもとに、好条件の家庭教師アルバイトの話が舞い込む。ところが教え子はなんと同級生！！ しかも五つ子だった！！ 全員美少女、だけど「落第寸前」「勉強嫌い」の問題児！ 最初の課題は姉妹からの信頼を勝ち取ること…！？ 毎日がお祭り騒ぎ！ 中野家の五つ子が贈る、かわいさ500％の五人五色ラブコメ開演！！
■黒岩メダカに私の可愛いが通じない（１）
セール特価：297円（50%OFF）
黒岩メダカに私の可愛いが通じない（１）
オチないアイツに、最強モテ女が大奮闘！「アイツのことなんて、ぜんっぜん好きじゃないないのに！！」
容姿端麗！ スタイル抜群！ 川井モナは、息をするようにモテる女!!
しかし、そんな彼女に見向きもしない転校生・黒岩メダカの登場で、
モナの学校生活は一変する！ 「今までずっと、チヤホヤされて生きてきたのに!!」
あの手この手でメダカをオトそうと大奮闘！ 時にはちょっぴりカゲキなことも!?
モテ女子×禁欲男子のラブコメディ、大勃発――!!
■時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん（１）
セール特価：297円（50%OFF）
時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん（１）
「И на меня тоже обрати внимание」隣の席に座る絶世の銀髪美少女、アーリャさんは時々ロシア語を話す。本人は俺を罵倒していると言うのだが…事実は違う！ さっきのロシア語、彼女は「私のことかまってよ」と言っていたのだ！ 実は俺、久世政近のロシア語リスニングはネイティブレベル。そうとは知らず、今日も甘々なロシア語でデレてくるアーリャさん！ 全校生徒憧れの的、超ハイスペックなロシアンJKとの青春ラブコメディ♪
アリサ・ミハイロヴナ・九条。愛称「アーリャ」。オタク趣味でやる気のない久世政近の隣の席で時々ロシア語を話す銀髪美少女優等生。彼女はロシア語で政近を罵倒していると言うのだが…。実は久世はロシア語がわかるため、アーリャさんが甘々なロシア語でデレているのが伝わっていた…！ ハイスペックロシアンJKがデレてくる！ 可愛さ天元突破の青春ラブコメ『ロシデレ』待望のコミカライズ第1巻!!
■転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（１）
セール特価：396円（50%OFF）
転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（１）
マガポケセールスランキング1位の超話題作！
小説家になろう発！ 累計1800万PVの超人気作がコミカライズ!!
俺が興味あるのは魔術だけだ──
庶民の転生先は王子!? 桁外れの魔力と家柄でお気楽無双ライフ!!
「魔術を極めたい！」たった一つの想いを残し死んだ男は、生前の記憶を残したままサルーム国の第七王子として転生を果たした！ 前世とは異なる桁違いの魔力量。第七王子という自由な身分。最高の環境で少年ロイドは魔術浸りの生活を望むが…。
※本ページで紹介する情報は、2025年10月30日16時現在のものです。
