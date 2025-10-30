LSが目指す未来の方向性の1つ

レクサスは、ジャパンモビリティショー2025で新型『LSクーペ』コンセプトを公開した。1人乗りのLSマイクロ・コンセプトや6輪ミニバンのLSコンセプトなど、新しいLSシリーズの一角として販売される可能性がある。

【画像】未来の「ラグジュアリースペース」を示す大胆コンセプト【LSクーペとLSコンセプトを詳しく見る】 全34枚

この動きは、かつて高級車市場の基盤を成していた大型セダンの世界的な需要減に対応したものだ。レクサスLSは、1989年に同ブランド初のモデルとして登場したが、欧州では今年初めに生産終了となった。



ジャパンモビリティショーで公開されたレクサスLSクーペ・コンセプト 上野和秀

LSマイクロ・コンセプトとLSコンセプトは、今後の方向性の多様さを示しているが、LSクーペ・コンセプトは最も現実的で量産に近いように見える。

スタイリッシュな高級SUVとして、同様のコンセプトを持つメルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェのモデルと競合するだろう。ただし、性能やサイズに関する情報は一切明かされていない。

トヨタのカリフォルニア・デザインスタジオを統括するイアン・カルタビアーノ氏は、LSクーペ・コンセプトについて「あらゆることを、しかもスタイリッシュにこなせる」と述べた。

「高級セダンの車内空間と、真のドライバーズカーがもたらす魅力的な体験を兼ね備えた、未来のラグジュアリー体験を提供します」

量産化の可能性は不明ながらも、このコンセプトモデルはレクサスの未来像を示す点で重要な存在だ。

例えば、車内には3つのワイドデジタルディスプレイが配置されている。ドライバー用が2つ、助手席用が1つ（折りたたみ式）で、次世代インフォテインメント・シスムを搭載している。また、ヨーク（操縦桿）型のステアリングホイールは、RZで採用されたステアバイワイヤ技術のさらなる発展を示し、スポーツスタイルの運転席はパフォーマンス重視のモデルであることを強調するものだ。

後部座席では、自動展開式アームレストと前席シートバック一体型の縦長スクリーンを備えている。従来の高級セダンと同等の広さを確保しているという。

さらに、後部デッキから展開可能な高速ドローンを搭載しており、車両に追従しながら走行シーンを撮影できる。従来のトランクリッドに代わる引き出し式収納は「簡便かつ優雅な収納を実現する」とのことだ。

量産化の計画はまだ定かではないが、仮に実現すれば、RZと同様にトヨタのe-TNGAプラットフォームを活用することになるだろう。レクサスで2番目に長い歴史を持ち、世界的に人気の高いRXのEV版として位置付けられる可能性がある。