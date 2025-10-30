新型エルグランドには第3世代「e-POWER」と、進化した「e-4ORCE」を搭載

日産エルグランド｜Nissan Elgrand

「エルグランド」は、ゆとりのある広い室内と高級な内装を両立させたプレミアムミニバンのパイオニアとして、日本に新たな市場を開拓し、1997年に発売された初代モデル以降、存在感あふれるスタイリングや長時間でも快適に過ごせるシートを備えた室内空間、卓越した走行性能が多くのユーザーから好評を得てきた。

4代目となる新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と、進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供する。

エクステリアデザインはジャパンフラッグシップとして、“威風堂々”とした存在感を感じさせるルックスに仕上げられた。インテリアには、国内モデルとしては初の14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用し、上質で先進的な空間をもたらす。

新型エルグランドは、長距離でも快適で、大切な人たちと上質な時間を過ごせるプレミアムツーリングミニバンとして登場する。

日産エルグランド｜Nissan Elgrand

パワフルなV6ツインターボエンジンに、プレミアムなインテリアを兼ね備えた「パトロール」

日産パトロール｜Nissan Patrol

「パトロール」は、過去の伝統を受け継ぎながら、大胆なデザインとパワフルなV6ツインターボエンジン、そして最新のインフォテインメントシステムとプレミアムなインテリアを兼ね備えたSUVとして、中東市場で高い評価を得ているモデル。

ジャパンモビリティショー2025での披露に際して、日産のイヴァン・エスピノーサCEOはこのように述べている。

「70年以上前、日産は第1回東京モーターショーで『パトロール』を披露しました。その後、現在に至るまで『パトロール』は世界中で活躍してきました。日本市場においては2007年の『サファリ』の生産を終了して以降、大型SUVはラインナップしていませんでしたが、このたび、新型『パトロール』を日本に投入することを正式に決定いたしました。70年以上にわたる歴史を礎にした新型『パトロール』は、日本市場においても類を見ない存在感を放つことでしょう」

日本市場向けの「パトロール」の仕様や価格といった詳細は、発売時期に合わせて公表していく予定だ。

新しい「アリア」は先進性と上質感をさらに高めたフロントマスクに

日産アリア｜Nissan Ariya

「アリア」は、洗練されたデザインと最新技術を兼ね備えた日産のフラッグシップEV。今回出展するモデルは年度内にマイナーチェンジを予定している改良新型モデルだ。

フロントマスクは、先進性と上質感をさらに高めたデザインに一新。さらに、Googleを搭載したインフォテインメントシステムの採用や、EVのバッテリー電力を取り出すことができるV2L（Vehicle to Load）機能の追加、日本の道路環境においてより快適な乗り心地を提供するサスペンションの変更などが施される。

日産自動車「ジャパンモビリティショー2025」スペシャルサイト

https://www.nissan.co.jp/JMS/2025

INFORMATION

ジャパンモビリティショー2025

・会期：プレスデー10月29日（水）～30日（木）／一般公開日10月31日（金）～11月9日（日）

・会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）

・主催：一般社団法人 日本自動車工業会

・公式サイト：https://www.japan-mobility-show.com/