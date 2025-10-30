76歳・勝野洋、3年以上“毎日”食べる朝食メニューを妻・キャシー中島が紹介「すごいでしょ！」 飽きずに食べ続け20代の頃の体重をキープ
タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が29日、自身のSNSを更新。「いつもの勝野の朝食」とつづり、夫で俳優・勝野洋（76）が“毎日食べ続けている”朝食メニューを公開した。
【写真】「もう3年以上このメニューです」“76歳で現役”勝野洋が毎日食べ続ける『めかぶ納豆キムチ』
「もう3年以上このメニューです」と紹介したのは、「めかぶ納豆キムチ」。キルトのランチョンマットの上には、納豆、めかぶ、キムチが一緒に盛られた小鉢が置かれている。
また「レタスとクレソンのサラダ、これも2年ほど前からです！」と、新たに加わった定番朝食メニューも披露。皿にはレタス、クレソンのほか、目玉焼きと焼いたベーコンらしきものがトッピングされている。
キャシーは「飽きずにちゃんと食べてるから、勝野の体重は20代の頃から変わらず73キロから75キロ！すごいでしょ！」と話し、「もちろん体を動かすこともしています」と勝野のライフスタイルについて明かしていた。
