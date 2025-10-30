JRÅìÆüËÜ¤Ï¤â¤Ï¤äŽ¢Å´Æ»²ñ¼ÒŽ£¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡ÄSuica¡ßAI¤Ë¤è¤ëŽ¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎºÆÀß·×Ž£¤¬¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢£¡ÖÅ´Æ»¤ÎÄêµÁ¡×¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿
JRÅìÆüËÜ¤¬ËÜÇ¯7·î¤Ë·Ç¤²¤¿Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë10Ç¯·×²è¤Ç¤â¡¢Åê»ñ·×²è¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹½ÁÛ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅ´Æ»¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÄêµÁ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤«¤Ä¤ÆÅ´Æ»¤Ï¡¢¿Í¤ÈÅÔ»Ô¤ò·ë¤Ö¡È°ÜÆ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ÞJRÅìÆüËÜ¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤È»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È´¶Æ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤ë´ë¶È¤¬¡¢¡È»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¤¹¤ë´ë¶È¡É¤ËÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÅÔ»ÔOS¡×¡ÖSuica Renaissance¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤òÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤¹Ì¤Íè¤ÎÃÏ¿Þ¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ø¤Ï¡ÈÅÔ»Ô¤ÎOS¡É¤Ø¡£
Suica¤Ï¡ÈÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤Ø¡£
¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ï¡È¶¦ÁÏ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤Ø¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥ì¡¼¥ë¤òÉß¤¯¤À¤±¤Î´ë¶È¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤¹¡È»þ´Ö¤ÎÀß·×¼Ô¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤è¤¦¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£JRÅìÆüËÜ¤¬¼¨¤·¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤È¤Ï
¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤¬·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅ´Æ»Ãæ¿´¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÈ¯ÁÛ¡É¤«¤é¡È¥Ò¥Èµ¯ÅÀ¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊLX¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£
¡Ö¥Ò¥Èµ¯ÅÀ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊLX¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢°Â¿´¤È´¶Æ°¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê2025Ç¯7·î2Æü ¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡Ë
¤³¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ò¥Èµ¯ÅÀ¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¤Ä¤Þ¤êJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤Æ¡È»þ´Ö¤È¿´¤ÎÂÎ¸³¡É¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤È¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖÆó¼´·Ð±Ä¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Æó¼´ÌÜ¡§À¸³è¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó
¿®Íê¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÅÔ»Ô¡¦ÃÏÊý¡¦À¤³¦¡¦±§Ãè¤Ø¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¤²¤ë¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼¡¸µ¾å¾º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Å´Æ»¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¡Ö»þ´Ö¤Î²ñ¼Ò¡×¤Ø
¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡È°ÂÁ´¡É¤ÎÄêµÁ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤ò·Ð±Ä¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥é¥¤¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ·ø»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î°ÂÁ´¡É¤«¤é¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Î°Â¿´¡É¤Ø¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅª¡¦»þ´ÖÅª¤Ê°Â¿´¤òÄó¶¡¤¹¤ë·Ð±Ä¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡½¡½¤³¤³¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È°ÂÁ´¤Î¾å¤Ë¡¢°Â¿´¤È´¶Æ°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤À¡£
¡Ö°ÂÁ´¡×¤Ï¾ò·ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´¶Æ°¡×¤ÏÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î»°ÁØ¤òÅý¹çÅª¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¡È»þ´Ö¤Î·Ð±Ä¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Ç¡¢¸òÄÌ»ö¶È¼Ô¤¬¥Ç¡¼¥¿¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼´¤ËÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÊÑ³×¤Ï¤½¤Î¤É¤ì¤È¤â°Û¤Ê¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È°ÜÆ°¤Î¹âÂ®²½¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È»þ´Ö¤Î¼Á¤ÎºÇÅ¬²½¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÔ»ÔOS¤Ï¡¢±Ø¡¦³¹¡¦¿Í¡¦´ë¶È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢»þ´Ö¤ÎÎ®¤ìÊý¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¡£Suica¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢¤æ¤È¤ê»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤È¿Í¡¹¤Î»þ´Ö¤òºÆÊÔ½¸¤¹¤ë¶¦ÁÏ¤Î»þ´Ö´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å´Æ»¤¬ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢»þ´Ö¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡ÈÀ¸³è¤ÎOS¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë»þÂå¤Ø¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë»º¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î
JRÅìÆüËÜ¤¬ÉÁ¤¯Ì¤ÍèÁü¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÅ´Æ»¶È³¦¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅªÌä¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¿Í¡¹¤Î°ÜÆ°¡¢Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤Êý¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡½¡½¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤¬¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤Î¾å¤Ç¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸úÎ¨¤Î»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿°ÕÌ£¤Î»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Î¤Î°ÜÆ°¤òÂ®¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î»þ´Ö¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¡È»þ´Ö»º¶È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»ä¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¡ÈÅ´Æ»¤Î²ñ¼Ò¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£ÅÔ»ÔOS¡¢Suica¡¢ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤È¤¤¤¦»°ÁØ¹½Â¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»þ´Ö¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÃæ¿´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å´Æ»¤¬µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ëµ»½Ñ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï»þ´Ö¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ÎÀèÆ¬¤Ç»þ´Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡È¼Ò²ñOS´ë¶È¡É¤Ø¿Ê²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤ë´ë¶È¤«¤é¡¢»þ´Ö¤Î¾å¤òÁö¤ë´ë¶È¤Ø¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¹ñ²ÈÅªÌä¤¤¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë´ë¶È¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÕÀâÅª¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£±Ø¤âÎó¼Ö¤âSuica¤âÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë
µÕÀâ¡ ¡È¿Í¤ò±¿¤Ö²ñ¼Ò¡É¤¬¡¢¡È¿Í¤Î»þ´Ö¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
JRÅìÆüËÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÂçÎÌ¡¦Àµ³Î¡¦°ÂÁ´¤Ë¿Í¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î»þÂå¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡È°ÜÆ°¤Î¸úÎ¨²½¡É¤«¤é¡È»þ´Ö¤ÎË¤«¤µ¡É¤ÎÀß·×¤Ø¤ÈÂçÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè¤Ë¡¢¡Ö¥Ò¥Èµ¯ÅÀ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊLX¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢°Â¿´¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡×¡Ê2025Ç¯7·î2Æü ¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×ÀâÌÀ²ñ»ñÎÁ¡Ë¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¸òÄÌ»ö¶È¤Î±äÄ¹Àþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤âÎó¼Ö¤âSuica¤â¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¡È»þ´ÖÁõÃÖ¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¤É¤³¤¬¥¹¥´¥¤¤Î¤«
JRÅìÆüËÜ¤¬¡È»þ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë¶È¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¾ÝÄ§¤¬¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÅÔ»ÔOS¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÔ»ÔOS¡ÖTAKANAWA GATEWAY URBAN OS¡×¤Ï¡¢Å´Æ»±¿¹Ô¥Ç¡¼¥¿¡ÊÎó¼Ö°ÌÃÖ¡¦º®»¨¡¦²þ»¥ÄÌ²á¾ðÊó¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢³¹¤Î¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥Ç¡¼¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅý¹ç¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¤³¤Î´ðÈ×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÉÈÈ¡¦º®»¨Í½Â¬¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ¶Æ³¡¦¾¦¶È³èÀ²½¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ©¸æ¤Ê¤É¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¡£ÅÔ»Ô¤ÈÅ´Æ»¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢¶õ´Ö¤È»þ´Ö¤¬°ìÂÎ²½¤¹¤ë¡ÖTAKANAWA INNOVATION PLATFORM¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
±Ø¤Ï¤â¤Ï¤äÄÌ²áÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂÚºß¤ÈÂÎ¸³¤Î¾ì¡É¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£¿Í¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÃßÀÑ¤·¡¢AI¤¬¡È¤½¤Î»þ¡¦¤½¤Î¾ì½ê¡¦¤½¤Î¿Í¡É¤ËºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅÔ»Ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÊÔ½¸¤¹¤ëOS¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡È»þ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë¶È¡É¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Ä©Àï¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Suica¡ßAI¤Ç¤³¤ì¤«¤éµ¯¤¤ë¤³¤È
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼´¤¬¡ÖSuica Renaissance¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£Suica¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸òÄÌ¤È·èºÑ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¸å¤ÎSuica¤Ï¡¢¡ÈÀ¸³è¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡áÀ¸³èOS¡É¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê°ÜÆ°¡¢·èºÑ¡¢ÃÏ°è¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤äDX¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê2024Ç¯12·î10ÆüÉÕJRÅìÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Suica¤Ï¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î°è¤òÄ¶¤¨¡¢¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢´Ñ¸÷¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Þ¤Ç¡½¡½Æü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»þ´Ö¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£
Suica¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ä¸Ä¿Í¹ÔÆ°¤Î¡È»þ´Ö¥í¥°¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¡£AI¤¬¤³¤ì¤ò²òÀÏ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ê¡È»þ´ÖÄó°Æ¡É¤ò¹Ô¤¦Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Ê¤¤±Ø¡¢ÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤³¹¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë°ìÆü¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢Suica¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤¹¿·¤·¤¤¡È»þ´Ö¤Î²÷Å¬À¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¹°èÉÊÀî·÷¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¿¥¤¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¡×¤¬ÀïÎ¬Åª¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È»þ´Ö¡ß´¶¾ð¤Î·ÐºÑ¡É¤À¡£
Ãë´Ö¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ìë´Ö¤ÎÊ¸²½¡¦Ìþ¤·¡¦½Ð²ñ¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤É¤¦±é½Ð¤¹¤ë¤«¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë±ØÁ°¹¾ì¤ä¿åÊÕ¶õ´Ö¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ìë¤Î³¹¤ò»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤àÉñÂæ¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°Â¿´¤Ç¡¦¾å¼Á¤Ç¡¦Ë¤«¤Ê¡×½¼¼Â¤·¤¿Ìë¤Î»þ´Ö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¤òÃë´Ö¤ÎÀ¸»º»þ´Ö¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤»¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂÎ¸³»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Ø³ÈÄ¥¤¹¤ë»×ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊLX¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È°ÜÆ°¤Î²ñ¼Ò¡É¤«¤é¡È»þ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë¶È¡É¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¤Î»þ´Ö¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¼Ò²ñOS¤È¤Ï
¤³¤Î»þ´Ö»Ö¸þ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥²þ³×¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï2026Ç¯¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ¡¦ÄÂ¶âÀ©ÅÙ¤Î²þÄê¡¢ÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÀ¤¤¤ÏÌÀ³Î¤À¡£¡ÈÅ´Æ»±¿¹Ô¤Î»þ´Ö¸úÎ¨¡ÉÃæ¿´¤ÎÊ¸²½¤«¤é¡¢¡È¿Í¤Î»þ´Ö¤Î²ÁÃÍ¡ÉÃæ¿´¤ÎÁÈ¿¥¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
±¿¹Ô¤ÎÀµ³Î¤µ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿¦¿Íµ¤¼Á¤ÎDNA¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤ÎÀ®Ä¹¡¦³Ø¤Ó¡¦Ä©Àï¤Î»þ´Ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Ø¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þ´Ö¤ÎºÆÇÛÊ¬¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÊ¸²½²þ³×¤Ç¤¢¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤Î³Ì¤òÇË¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬ÁÏ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤Ç¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿´ë¶È¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡È¿Í¤Î»þ´Ö¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¼Ò²ñOS¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
Å´Æ»¤¬µ÷Î¥¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ´Æ»¤Ï¡¢¿Í¤Î»þ´Ö¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡È´¶¾ð¤ÈÂÎ¸³¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡È¿Í¤ò±¿¤Ö²ñ¼Ò¡É¤¬¡¢¡È¿Í¤Î»þ´Ö¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡½¡½¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¡¢»þ´Ö¤Î¾å¤òÁö¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡£¤³¤ì¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÂè°ì¤ÎµÕÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë
µÕÀâ¢ ¡È¥Ï¡¼¥É¤Î²ñ¼Ò¡É¤¬¡¢¡È¥Ï¡¼¥È¤òÆ°¤«¤¹²ñ¼Ò¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë
JRÅìÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¥Ï¡¼¥É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤¢¤ë¡£¿ôËü¥¥í¤ËµÚ¤ÖÅ´Ï©¡¢¿ôÀé±Ø¤ÎµòÅÀ¡¢¼ÖÎ¾·²¡¢ÊÑÅÅ¡¦À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤À¤¬¡¢´îÀªÍÛ°ì¼ÒÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ë¸½ºß¤ÎJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¤ò¶Ë¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ï¡¼¥È¡Ê¿´¡Ë¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤Ç¿Ê¤à¡ÖTAKANAWA GATEWAY URBAN OS¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Æ¡¢¡È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹·Ð±Ä¡É¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎSuica¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¡¢¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¿´Ë¤«¤ÊÀ¸³è¤òÁÏ¤ë¡×
¤³¤ì¤é¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÌÜÅª¤¬ÊØÍø¤µ¤«¤é¿´¤ÎË¤«¤µ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë´¶¾ð¤òÀß·×¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¡ÖÅÔ»ÔOS¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿Åý¹ç´ðÈ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Å´Æ»±¿¹Ô¥Ç¡¼¥¿¤È³¹¤Î¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾ðÊó¤òÅý¹ç¤·¡¢¡È³¹¤Î¸ÆµÛ¡É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´¶¤¸¼è¤ë´¶À¥·¥¹¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º®»¨¤äÂÚÎ±¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¾ÈÌÀ¤ä¶õÄ´¤¬¼«Æ°Ä´À°¤µ¤ì¤ë¡£¿ÍÎ®¥Ç¡¼¥¿¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±ØÁ°¤Î¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¹¤ä¥Ê¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òºÇÅ¬²½¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸úÎ¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÀß·×¤¹¤ë»×ÁÛ¤À¡£
³¹¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¾ð¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¡È±Ø¤òÄÌ²á¤¹¤ë¡É¤«¤é¡È±Ø¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¡É¤Ø¡½¡½¡£¡ÖÅÔ»ÔOS¡×¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëµ»½Ñ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¿·¤·¤¤¼Ò²ñÀß·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£µ»½Ñ¤¬¡ÖÎä¤¿¤¤¹çÍýÀ¡×¤«¤é¡Ö²¹¤«¤¤¶¦´¶¡×¤Ø
¡ÖSuica Renaissance¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢µ»½Ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´¶¾ð¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê¼Â¸³¤À¡£¸òÄÌ¡¦·èºÑ¡¦ÃÏ°è¤Î»°¼´¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëSuica¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¡Ö¤¨¤¤Þ¤Á¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°À¸³è¤ÎOS¤Ø¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ø¤Î²þ»¥¤òÈ´¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢³¹¥¢¥×¥ê¤¬¶áÎÙ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃÎ¤é¤»¡¢ÃÏ°èÅ¹ÊÞ¤¬ÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤¬¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£¤Ä¤Þ¤êSuica¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤ÈÃÏ°è¤Î²¹ÅÙ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¿´¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡É¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥É¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇØ¸å¤Ç¡¢AI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¡Ö¿Í¤Î»þ´Ö¤È´¶¾ð¤ÎÎ®¤ì¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢³¹¤ò½À¤é¤«¤¯Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½Ñ¤¬¡ÖÎä¤¿¤¤¹çÍýÀ¡×¤«¤é¡Ö²¹¤«¤¤¶¦´¶¡×¤ØÅ¾¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÅ¾´¹¤³¤½¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬¿Ê¤á¤ë¡È¥Ï¡¼¥È¤ÎDX¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£JRÅìÆüËÜ¤Î¡ÖÂè2¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë
¹°èÉÊÀî·÷¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¹½ÁÛ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£±ØÁ°¹¾ì¡¢¿åÊÕ¶õ´Ö¡¢³¹Ï©¾ÈÌÀ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±é½Ð¡½¡½¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡È´¶À¤Î±é½ÐÁõÃÖ¡É¤È¤·¤ÆºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìë¤Î¸÷¤¬³¹¤òÊñ¤ß¡¢¿Í¤¬¼«Á³¤È½¸¤¤¡¢²»³Ú¤È¾Ð´é¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢Å´Æ»¤ÎÅÅÎÏ¤ä¥Ç¡¼¥¿¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤êJRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¾ð¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡È¼Ò²ñ±é½Ð²È¡É¤ò´ë¿Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ËÉºÒ¤äÈòÆñÍ¶Æ³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤À¡£Èó¾ï»þ¤ËAI¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥ë¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢¿Í¡¹¤ò°ÂÁ´¤ËÆ³¤¯¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÀ©¸æ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È°Â¿´¤È¤¤¤¦´¶¾ð²ÁÃÍ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
´îÀª¼ÒÄ¹¤ÎÈ¯ÁÛ¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡È¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð´ë¶È¤Ï¿Ê²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥É¤Ï´¶Æ°¤Î¤¿¤á¤Î´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¿´¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸À¸ì¡£Æ±¼Ò¤¬µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¤È¥Ï¡¼¥È¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÅù²Á¤Ë°·¤¦¿·¤·¤¤·Ð±Ä»×ÁÛ¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ï¡¼¥É¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ï¡È¥Ï¡¼¥È¤òÆ°¤«¤¹²ñ¼Ò¡É¤Ø¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´îÀª¼ÒÄ¹¤¬¸À¤¦JRÅìÆüËÜ¤È¤¤¤¦´ë¶È¤Î¡ÖÂè2¤ÎÁÏ¶È´ü¡×¤ËÅù¤·¤¤¡£
¢£¡ÖÃæ±û½¸¸¢·¿¤Î»º¶È¥â¥Ç¥ë¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ
µÕÀâ£ ¡ÈÃæ±û¤ÎÂç´ë¶È¡É¤¬¡¢¡ÈÃÏ°è¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë´ë¶È¡É¤Ø
JRÅìÆüËÜ¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤òÂ«¤Í¤ëÃæ±û¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¹ü³Ê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Ï¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¤ò±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡ÈÃæ±û¤«¤éÃÏÊý¤òÆ°¤«¤¹´ë¶È¡É¤«¤é¡ÈÃÏ°è¤È¶¦¤ËÆ°¤¯´ë¶È¡É¤Ø¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶¦ÁÏ¡ÊCo-creation¡Ë¤Ø¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼»Ù±ç¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¡×¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÉÕJRÅìÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
Å´Æ»¤È¤¤¤¦¡ÈÃæ±û½¸¸¢·¿¤Î»º¶È¥â¥Ç¥ë¡É¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢ºî¤ê¡¢²Ô¤°¡È¶¦ÁÏ·¿¼Ò²ñOS¡É¤Ø¡£¤³¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤³¤½¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÎÂè»°¤ÎµÕÀâ¤Ç¤¢¤ë¡£
2025Ç¯10·î¡¢JRÅìÆüËÜ¤ÈÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊNRI¡Ë¤Ï¡¢¿·²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£ÌÜÅª¤ÏÌÀ²÷¤À¡£ÃÏ°è¤Î¼«¼£ÂÎ¡¢Âç³Ø¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÎ¡¦¿Í¡¦»ñËÜ¡¦µ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È¶¦ÁÏOS¡É¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎµòÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¸òÄÌ¡¢°åÎÅ¡¢ÇÀ¶È¡¢´Ñ¸÷¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ËÌ²¤ë²ÝÂê¤È»ñ¸»¤ò¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤ÆºÆ¹½À®¤¹¤ë¡£
»º¶ÈÎÎ°è¡§¿©ÇÀ¡¦´Ñ¸÷¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²½¤ä6¼¡»º¶È²½¤Î»Ù±ç
¿ÍºàÎÎ°è¡§ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÈ¯·¡¤È°éÀ®¡¢µ¯¶È»Ù±ç
¤³¤ì¤é¤òÃ±È¯¤ÎCSR¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡£ÃÏÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏÊý¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£JRÅìÆüËÜ¤¬¼¨¤·¤¿ËÜÅö¤Î¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×
¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢¡È¾å°Õ²¼Ã£·¿¤Î»Ù±ç¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£JRÅìÆüËÜ¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·»È¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤äÃæ¾®´ë¶È¤¬¡¢¡È»Ù±ç¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¶¦¤Ë¹½ÁÛ¤òÉÁ¤¯Â¦¡É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»ö¶È¼Ô¤äÇÀ¶ÈÀ¸»º¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò»È¤Ã¤Æ»ö¶È¤òºÆÀß·×¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¾ÃÏ°è¤Ë²£Å¸³«¤¹¤ë¡£Ãæ±û¼çÆ³¤Î¶Ñ°ì²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼çÆ³¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¡Ö¤¯¤é¤·¡¦·ÐºÑ¡¦¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°è²ÝÂê¤ò½ÅÅÀÎÎ°è¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢100Ç¯Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£1¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëDX»Ù±ç¤ä¡¢±Ä¶È¡¦»ö¶È·Ñ¾µ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¥¤¥Î¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÄ©Àï¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê2025Ç¯9·î9ÆüÉÕJRÅìÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤³¤½¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸2.0¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤À¡£
¢£Å´Æ»È¯¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×
¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈJRÅìÆüËÜ¤Î¡ÈÃ¦Å´Æ»¡ÉÀïÎ¬¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ï¡¢Å´Æ»¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å´Æ»¤ò¼Ò²ñOS¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤¹¤ëÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¡£
Å´Æ»¤¬·ë¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Èµ÷Î¥¡É¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅ´Æ»¤¬·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡ÈÃÎ¤È¿Í¤ÈÌ¤Íè¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÊÑ²½¤Îº¬´´¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖºÇÀèÃ¼¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ç¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¿¿¤Îµ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê2025Ç¯7·î1ÆüÉÕJRÅìÆüËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å´Æ»¤È¤¤¤¦¡ÈÊªÍý¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤¤¤¦¡È¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à´ë¶È¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¹½ÁÛ¤Ê¤Î¤À¡£
¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢NRI¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¿·´´ÀþÄä¼Ö±Ø55±Ø¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÃÏ°èÈ¯¿®¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö55 Stations¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¤³¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ö³ÆÃÏ°è¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ë¿¨¤ì¤ë¡¢Êª¸ìÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¸Þ´¶¤ò»É·ã¤·¡¢Î¹¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê2025Ç¯9·î18ÆüÉÕNRI¥Ç¥¸¥¿¥ë ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë
¤³¤Î¹½ÁÛ¤Î¿¿°Õ¤Ï¡¢¡È´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁÏ½Ð¡É¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹Êó³èÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¡È´¶¾ðOS¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿Ê²½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¡Ö»°ÁØ¹½Â¤¡×¤È¤Ï
´îÀª¼ÒÄ¹¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤«¤éÃÏ°è¶¦ÁÏ¤Ø¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¿Ê²½¤Ç¤¢¤ë¡£
½¾Íè¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¡¢Ãæ±û´ë¶È¤¬¥ê¥½¡¼¥¹¤òÅê²¼¤·¡¢ÃÏÊý¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤È²ÝÂê¤ò¶¦Í¤·¡¢¶¦¤Ë¼ÂÁõ¤¹¤ë¡ÈÈ¼Áö·¿ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¡É¤ò·Ç¤²¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÃÏÊý¤ò°ìÊýÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ØÅ¾´¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
Ãæ±û¤ÈÃÏÊý¤Î´Ö¤Ë¡ÖÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤òÃÖ¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¿Íºà¤¬ÁÐÊý¸þ¤ËÎ®¤ì¤ë¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£À®¸ù¥â¥Ç¥ë¤òÃÏ°è¼çÆ³¤Ç²£Å¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¶¦ÁÏ¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñOS¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
JRÅìÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡ÈÅ´Æ»²ñ¼Ò¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Å´Æ»¤È¤¤¤¦¡ÈÀþ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë¡ÈÀÜÂ³ÅÀ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹½Â¤¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÅÔ»ÔOS¡ßSuica¡ßÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡×¤È¤¤¤¦»°ÁØ¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤À¡£
ÅÔ»ÔOS¤¬»þ´Ö¤òÀß·×¤·¡¢Suica¤¬À¸³è¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¤¬¼Ò²ñ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£
¤³¤Î»°ÁØ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿½Ö´Ö¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï°ÜÆ°»º¶È¤«¤é¶¦ÁÏ»º¶È¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£
¡ÈÃæ±û¤«¤éÃÏÊý¤òÆ°¤«¤¹´ë¶È¡É¤¬¡¢¡ÈÃÏ°è¤È¶¦¤ËÆ°¤¯´ë¶È¡É¤Ø¡£JRÅìÆüËÜ¤ÎÂè»°¤ÎµÕÀâ¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎºÆÀß·×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£´îÀª¼ÒÄ¹¤¬¼¨¤¹¡Ö3¤Ä¤ÎÊý¸þÀ¡×
JRÅìÆüËÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»ö¶È¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÅ´Æ»¤òºÆÈ¯ÌÀ¤·¡¢¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÅ¯³Ø¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¡£
´îÀª¼ÒÄ¹¤¬¼¨¤¹·Ð±Ä¤ÎÊý¸þÀ¡½¡½¡°ÂÁ´¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Î°Â¿´¤Ø¤È¹¤²¤ë¡¢¢¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢µìÍè¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ë¡¢£µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ò¤á¤¶¤¹¡½¡½¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬·Ç¤²¤ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ÎÅ¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡È·Ð±Ä¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ °ÂÁ´¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Î°Â¿´¤Ø¤È¹¤²¤ë¡½¡½¡ÈÄ©Àï¤¹¤ë°ÂÁ´Ê¸²½¡É¤Ø
JRÅìÆüËÜ¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¤Î°ÂÁ´ºÇÍ¥Àè¤Î»×ÁÛ¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·´îÀª¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î³µÇ°¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¡£°ÂÁ´¤ò¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ»ëÅÀ¤Î°Â¿´¡É¤Ø¤ÈºÆÄêµÁ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢°ÂÁ´¤òÂª¤¨¤Ê¤ª¤·¡¢°Â¿´¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê2025Ç¯7·î2Æü³«ºÅ ¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×ÀâÌÀ²ñ¡Ë
AI¡¦IoT¤Ë¤è¤ë±¿¹ÔÍ½Â¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ç¤ÎÊÝ¼é´ÉÍý¡¢ÅÔ»ÔOS¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÒ³²ÂÐ±þ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´¡áÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´¤Ø¤È¾º²Ú¤¹¤ë¡£
¡È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Å´Æ»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È°Â¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅ´Æ»¡É¡£¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Îµ»½ÑÅê»ñ¤È¿Íºà°éÀ®¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤Æ°Åª¤Ê°ÂÁ´Ê¸²½¤Î³ÎÎ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ø
¢ ¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¡¢µìÍè¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ë¡½¡½¥Ç¡¼¥¿¤È¿Í¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ëÁÈ¿¥
¼¡¤Ë¡¢´îÀª¼ÒÄ¹¤¬Ãå¼ê¤·¤¿¤Î¤ÏÁÈ¿¥¤ÎºÆÇÛÀþ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÅ´»þÂå¤«¤éÂ³¤¯½Ä³ä¤ê¤Î¹½Â¤¤ò²òÂÎ¤·¡¢Å´Æ»¡¦¾¦¶È¡¦µ»½Ñ¡¦IT¡¦ÃÏ°è¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡È¿Í¡ß¥Ç¡¼¥¿¡É¤Î¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤Ë¤è¤ë±¿¹Ô»Ù±ç¡¢ÀßÈ÷ÊÝÁ´¤Î¼«Æ°²½¡¢±Ø¥Ê¥«DX¡¢ÃÏ°è»ö¶È¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¡£¸½¾ì¤Î¼Ò°÷¤¬¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸½¾ìµ¯ÅÀ¤Ç·Ð±Ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£¤³¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¹½Â¤¤Ï¡¢¡È¿Í´ÖÃæ¿´¤Î¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£
¡Ö¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ê2025Ç¯7·î2Æü³«ºÅ ¥°¥ë¡¼¥×·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÍ¦æÆ2034¡×ÀâÌÀ²ñ¡Ë
»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥Ç¡¼¥¿¤Ç¹Í¤¨¡¢¸½¾ì¤Ç·è¤á¤ëÁÈ¿¥¡É¤Ø¡£¤³¤ÎÊ¸²½ÊÑ³×¤³¤½¡¢Å´Æ»¶È¤Î¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
£ µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤ò¤á¤¶¤¹¡½¡½Å´Æ»¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò²ñOS¤Ø
JRÅìÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤ÍèÁü¤Ï¡¢µ»½Ñ¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤Ç¤¢¤ë¡£Å´Æ»¤È¤¤¤¦¥Ï¡¼¥É¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ëÃÎÇ½¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖSuica Renaissance¡Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¡Ë¡×¡§·èºÑ¤È°ÜÆ°¤òÄ¶¤¨¡¢À¸³è¡¦¹ÔÀ¯¡¦ËÉºÒ¡¦´Ñ¸÷¤òÅý¹ç¤¹¤ë¡ÈÀ¸³è¤ÎOS¡É¡£
ÃÏ°è¤ß¤é¤¤¥Ö¥ì¥¤¥ó¥ê¥ó¥¯¡§¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦Âç³Ø¡¦»ÔÌ±¤ò·ë¤Ó¡¢ÃÏÊý¤Î¶¦ÁÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¼Ò²ñ¤ÎOS¡É¡£
¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎOS¤¬Ï¢Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡È¹ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¡£Å´Æ»¤¬ÀþÏ©¤òÉß¤¤¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡È¼Ò²ñ¤ÎÀÜÂ³Àþ¡É¤òÉß¤¯´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£·Ð±Ä¤Î»ØÉ¸¤òKPI¤«¤é¡ÖKHI¡×¤Ø
´îÀª¼ÒÄ¹¤Î·Ð±Ä»×ÁÛ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î³×¿·¤Ï¡¢KPI¡ÊKey Performance Indicators¡Ë¤«¤éKHI¡ÊKey Heart Indicators¡Ë¤Ø¡½¡½»ØÉ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£
½¾Íè¤ÎÅ´Æ»·Ð±Ä¤Ï¡¢ÃÙ±äÊ¬¿ô¤ä¾è¹ßµÒ¿ô¤Ê¤É¡¢ÄêÎÌÅª¤Ê¸úÎ¨»ØÉ¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢JRÅìÆüËÜ¤¬Â¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¿´¤ÎËþÂÅÙ¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¡ÈÂ¬¤ë¡É¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È´¶¤¸¤ë¡É¤¿¤á¤Ë»È¤¦·Ð±Ä¡£¡È´¶¾ð¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡É¤¬¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥Ï¡¼¥É¡ß¥Ç¡¼¥¿¡ß¥Ï¡¼¥È¤ÎÍ»¹ç¡×¤¬Æ³¤¯¤â¤Î
JRÅìÆüËÜ¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¡ÊÀþÏ©¡¦±Ø¡¦¼ÖÎ¾¡Ë¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¡¼¥¿¡ÊSuica¡¦ÅÔ»ÔOS¡Ë¤ò°·¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥È¡Ê¿Í¡¦¶¦´¶¡¦´¶Æ°¡Ë¤òÆ°¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Î»°ÁØ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¡È¥Ï¡¼¥É¡ß¥Ç¡¼¥¿¡ß¥Ï¡¼¥È¤Î»°½Å¤é¤»¤ó¹½Â¤¡É¤³¤½¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¼Ò²ñOS´ë¶È¡É¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤¬ÄÌ¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¥Ï¡¼¥È¤òÆ°¤«¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥È¤¬ºÆ¤Ó¥Ï¡¼¥ÉÅê»ñ¤Î°ÕÌ£¤òÀ¸¤à¡£¤³¤Î½Û´Ä¤òÀß·×¤Ç¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤âµ©¤À¤í¤¦¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¡ÈÅ´Æ»¤òÆ°¤«¤¹¡É¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹¡É¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÍ¦æÆ2034¡×¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å´Æ»¤È¤¤¤¦¡Èµ÷Î¥¤Î»ö¶È¡É¤ò¡¢»þ´Ö¤È´¶¾ð¤òÆ°¤«¤¹¡È¶¦ÁÏ¤Î»ö¶È¡É¤ØÊÑ¤¨¤ëÁÔÂç¤Ê¹½ÁÛ¤À¡£
»°¤Ä¤ÎµÕÀâ¡½¡½
¿Í¤ò±¿¤Ö²ñ¼Ò¤¬¡¢¿Í¤Î»þ´Ö¤òÁÏ¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡£
¥Ï¡¼¥É¤Î²ñ¼Ò¤¬¡¢¥Ï¡¼¥È¤òÆ°¤«¤¹²ñ¼Ò¤Ø¡£
Ãæ±û¤ÎÂç´ë¶È¤¬¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Ø¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë»°¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡½¡½
°ÂÁ´¤«¤é°Â¿´¤Ø¡£
ÅýÀ©¤«¤é¼«Î§¤Ø¡£
µ»½Ñ¤«¤é¶¦ÁÏ¤Ø¡£
¤³¤ì¤é¤Î¹½Â¤¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï¡È¼Ò²ñ¤Î¿À·Ð·Ï¡É¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÁö¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤Î¾å¤òÁö¤ì¡£
JRÅìÆüËÜ¤ÎµÕÀâÅª¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¡È¼¡¤ÎÍå¿ËÈ×¡É¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÄ©Àï¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÅÄÃæ Æ»¾¼¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤ß¤Á¤¢¤¡Ë
ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
ÀìÌç¤Ï´ë¶È¡¦»º¶È¡¦µ»½Ñ¡¦¶âÍ»¡¦·ÐºÑ¡¦¹ñºÝ´Ø·¸Åù¤ÎÀïÎ¬Ê¬ÀÏ¡£ÆüÊÆ²¤¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤âÄ¹Ç¯¶ÐÌ³¡£¼ç¤ÊÃøºî¤Ë¡ØGAFA¡ßBATH¡Ù¡Ø2025Ç¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñËÜ¼çµÁ¡Ù¤Ê¤É¡£¥·¥«¥´Âç³ØMBA¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþWBS¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñÆÈ¶ØË¡º©ÏÃ²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¤â·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
