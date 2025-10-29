11月3日（月）まで開催中の「無印良品週間」では、無料会員登録すると商品を10％オフで買い物できるので、どの店舗でもにぎわいを見せています。無印良品の魅力は、どの商品も“静かに寄り添ってくれる”ところ。まなぷうさんは元無印良品店員で、暮らしの中でもいろいろなアイテムを愛用中。「働いていた頃は日々たくさんの商品に触れましたが、結局ずっと手元に残っているのは、どれも暮らしにすっとなじむものばかり」と話します。今日は、その中でも愛用している暮らしの必需品を4つ紹介してくれました。

1：軽くて丈夫で、どんな服にでも使える万能ハンガー

「再生ポリプロピレンハンガー」（499円）。「毎日使うものこそ、シンプルに」を体現した商品です。

【写真】ポリプロピレンハンガー

このハンガーは、軽くて丈夫、服がすべりにくく、薄手のシャツからパーカーまで万能に使えます。再生素材でできている点も無印良品らしく、環境への配慮を感じます。

なにより、同じ種類でハンガーをそろえるだけで、クローゼットの印象がぐっと整うのがうれしいポイント。わたしが店員だった時代にも、まとめ買いされるお客様がたくさんいました。今なら、その気持ちがよく分かります。

2：ワイヤークリップは、見せる収納にもってこい

「ステンレスひっかけるワイヤークリップ」（490円）。小さいけれど、驚くほど頼れる存在。挟む力が強く、使い道は無限大です。

キッチンでお菓子の袋をとめたり、デスクで書類をまとめたり。私は“見せる収納”の一部としても使っています。

S字フックと組み合わせてつるせば、シンプルで清潔感のある空間に。無印のステンレスアイテムはどれも経年変化に強く、長く使っても劣化しにくいのも魅力です。

3：使い方いろいろで暮らしになじむデザインの養生テープ

「養生テープ・小巻きタイプ」（290円）は、じつは地味に人気のあるアイテム。

元店員の中でもファンが多いです。梱包や仮止めだけでなく、メモ代わりに書き込みもできる優れもの。手で簡単にカットできるのも便利です。

私は引越し作業や片づけサポートの現場でも使っています。段ボールの中身を書いたり、一時的に棚を固定したり。色味もやわらかいグレーやベージュが多く、インテリアを邪魔しません。“テープなのにおしゃれ”という、無印ならではのバランスが好きです。

4：ソフトボックスはやわらかい素材で扱いやすい

収納といえば、やっぱりこれ！ 複数のサイズがあって、自分の欲しいサイズが必ず見つかる「ポリエステル麻・ソフトボックス」(490〜1690円※サイズにより価格は変動)。やわらかい素材で扱いやすく、どんな場所にもなじむ万能選手です。

クローゼットやリビング、押し入れ…。どこに置いても自然に溶け込むデザインです。

サイズ展開も豊富で、積み重ねても圧迫感がありません。私は季節ごとの衣類や寝具、日用品のストックを入れて愛用中。素材が布のように見えますが、ポリエステル麻が使われているから汚れにくく、軽いのもポイントです。

収納グッズを選ぶときに迷ったら、まずはこれから試してみてほしい一品です。