渡辺美奈代、手作りハロウィンごはんに「センス抜群」
歌手でタレントの渡辺美奈代が28日、オフィシャルブログを更新。
少し早めの“ハロウィンごはん”と“ハロウィンスイーツ”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は「いい感じ」「かぼちゃニョッキ」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「かぼちゃのニョッキいい感じ」「少し早めのハロウィンごはん かぼちゃニョッキ」とつづり、かぼちゃをつぶして生地をこね、ひもで“かぼちゃ”の形に成形して茹で上げるまでの丁寧な工程や、一口サイズの鮮やかなオレンジ色で、
クリームソースに浮かぶ、まるでレストランの一皿のようなかぼちゃニョッキを公開した。
さらに「シフォンケーキ」「ハロウィンスイーツ」と題してブログでは、焼き上げたチョコレートシフォンケーキを冷ましてデコレーションする過程も公開。ふわふわの生地に生クリームをサンドし、かぼちゃクリームをモンブラン風に絞って、パンプキンシードやハロウィンモチーフのピックを飾った華やかなハロウィンスイーツを披露した。
センスの光る手作りハロウィンごはんやスイーツに、ファンから「かぼちゃのニョッキ作れるなんてすごい」「美奈代さんのハロウィン見られて嬉しい」「可愛い〜」「かぼちゃのカタチして可愛い」「凄い」「みてるだけで、幸せになりました」「さすがです」「お店で売ってるケーキ以上に素敵」「お手製のハロウィンケーキ可愛い」「美味しそう」「もうセンス抜群」「プロ級の出来栄えすぎて尊敬」「食べれるもやしくんと息子さん達が羨ましい…」など絶賛の声が相次いでいる。
