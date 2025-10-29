全長3.8m！ マツダ新型「コンパクトカー」初公開！ 名車「MAZDA2」や「デミオ」の面影も！ ワイドでスポーティな「新クロスコンパクト」とは！

全長3.8m！ マツダ新型「コンパクトカー」初公開！

2025年10月29日に東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催された「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」。

今回のマツダブースでは、2台のコンセプトカーが世界初公開されましたが、その中の1台が注目を集めています。

全長3.8m！ マツダ新型「コンパクトカー」初公開！

マツダは今回のJMS2025で、「魂動デザイン」や「人馬一体」の走りをさらに磨きあげた新型「CX-5（欧州仕様）」や、ロータリーターボエンジンを搭載した全長5mの大型4ドアクーペなど、魅力的なモデルを出展。

くわえて、ひときわ目を引いたのが、今回紹介する新型「MAZDA VISION X-COMPACT（以下、クロスコンパクト）」です。

同車についてマツダは、デジタル化した人の感覚と共感型AIを融合させた、人とクルマの絆をより深めるモデルと説明。

クルマと気取らない会話を実現することで、クルマが“親友”のような存在となり、行き先を提案してくれたり自分の世界を広げてくれる、スマートモビリティの未来像を提案しました。

これらは少々難解かつ抽象的な内容でありましたが、生成AIが急速な発展と普及を見せる現代において、決して夢物語とは言えないでしょう。

そしてクルマ好きとして何より気になるのが、この新型クロスコンパクトの採用するサイズ感やスタイリングでしょう。

新型クロスコンパクトを見た瞬間に感じるのが、コンパクトカー「マツダ2」および、その前身となる「デミオ」との共通性です。

とくに、小さなボディながらも力強い生命感のあふれる“瞳”のようなヘッドライトは、新型クロスコンパクトがマツダ2の後継モデルだと想起するポイントです。

この新型クロスコンパクトのボディサイズは、3825mm×1795mm×1470mmで、ホイールベースは2515mm。

マツダ2のボディサイズが全長4080mm×全幅1695mm×全高1500mmで、ホイールベースが2570mmなので、新型クロスコンパクトは若干短く、車幅はワイドですが、近しい値ではあります。

そしてパワートレインなど具体的な情報は公開されていませんが、近年のコンセプトカーの傾向で言えば「BEV」と想定でき、そのためグリルレスのデザインとなっていると考えれば、新型クロスコンパクトは次期型マツダ2のデザインスタディという役割も担っているのではないでしょうか。

ちなみに新型クロスコンパクトのリアスタイルは、歴代マツダ2（デミオ）よりもかなり丸みを帯びており、マツダの新しいデザイン提案も見て取れます。

マツダの代表取締役社長兼CEOの毛籠勝弘氏は、今回のJMS2025のブースにて、以下のように述べています。

「『走る歓びは、地球を笑顔にする』という言葉はマツダの原点であり、今後の挑戦のコアでもあります。カーボンニュートラルという人類共通の使命のもと、『走る歓び』が、社会と地球の未来をよくする力になると信じ、『クルマが好き』『いつまでも運転をしていたい』という想いを叶え続けます」。

もし仮に新型クロスコンパクトが次期型マツダ2として登場したなら、従来の「ひと中心」の価値観にくわえて、上記のようにいつまでも運転をしていたい「走る歓び」を実現したモデルに仕上がるのではないかと、期待せずにはいられません。