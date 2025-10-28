ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。10月26日（日）の放送では、「秋の夜長も楽しもう！ 夜タイトルソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

・1位：YOASOBI「夜に駆ける」・2位：松山千春「長い夜」・3位：尾崎 豊「15の夜」・4位：百田夏菜子「熱帯夜 Fantasy」・5位：ポルノグラフィティ「ヒトリノ夜」・6位：Aqua Timez「千の夜をこえて」・7位：サカナクション「夜の踊り子」・8位：LiSA「残酷な夜に輝け」・9位：ZARD「眠れない夜を抱いて」・10位：ピチカート・ファイヴ「東京は夜の七時」今回の「秋の夜長も楽しもう！ 夜タイトルソングTOP10」は、古くは1981年リリースの松山千春さんの「長い夜」から、今年2025年リリースのLiSAさんの「残酷な夜に輝け」まで、リリースされた年の差が40年以上という、幅広い世代の曲が揃いました。ランクインした曲のサウンドに注目してみると、バラードが少なく、アップテンポな曲が過半数以上を占める結果に。1日の終わりに訪れる夜を、華やかでロマンティックな魅力を持つ時間として描き、ポジティブにその日を振り返ったり、悲観的な思いを溜めずに打ち明け、新たな気持ちで明日へ向かうことを描いた曲が多くランクインしました。静かな暗闇を洗練された雰囲気に演出し、繊細な心が晴れやかになる曲が揃ったTOP10となりました。次回11月2日（日）の放送テーマは、「11月にピッタリ！『いい』タイトルソングTOP10」です。



