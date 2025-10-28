Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÆÍÇ¡ÊÑ²½¡Ö¤Ê¤ó¤«»ú¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×ÉÔÉ¾¤À¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç ¡ÈÈ¿¾Ê¡É ¤Î²ÄÇ½À
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÂè5½µ¤¬10·î27Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ø²øÃÌ¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿ÌÀ¼£¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¤ÎÊÌ¤ì¤«¤é4Ç¯¡¢¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤â¤È¤ËÌ¤Íè¤ÎÉ×¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë½µ¤À¤¬¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë ¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊÑ²½¡É ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ±ºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥óÉ×ÉØ¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀÅ»ß²è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊ¸»ú¤¬¡Ø¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬SNS¾å¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ØLmaga.jp¡Ù¤¬¡¢NHK¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢Âè5½µ¤«¤é½Ð±é¼ÔÉ½µ¤ÎÊ¸»ú¥µ¥¤¥º¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤âÊ¸»ú¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡¢
¡Ô¤Ê¤ó¤«»ú¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡©¡Õ
¡Ô¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÎÊ¸»ú¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ªÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆÉ¤á¤ë¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç»×¤¤¤À¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿Á°ºî¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤À¡£
¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Îºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¾¼ÏÂ½é´ü¤¬ÉñÂæ¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿º£ÅÄ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ËRADWIMPS¤Î¡Ø»òÊª¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÀÁö´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Î®¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇCM¤«¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾¼ÏÂ¤Î»þÂåÀßÄê¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ç¹çÀ®´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬»ëÄ°¼Ô¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¡£¤À¤¬¡¢·ë¶É¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±ºî¤ÎÀ©ºîÅý³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ø»òÊª¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢RADWIMPS¤Ë¡ØÄ«¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È°ÍÍê¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤è¤ê¡¢¼çÂê²Î¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤È¤¯¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºîÉÊ¼«ÂÎ¤ÏÎÉºî¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ø¤Û¤ÜÍ£°ì¤Î»ÄÇ°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NHK¤â»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¤¦¤±¤Æ ¡ÈÈ¿¾Ê¡É ¤·¤¿¤Î¤«¡¢º£²ó¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀ»°è²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤¢¤È¤Ï»ëÄ°Î¨¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡½¡½¡£