¡¡10·î24Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ç¦¼Ô ¡È¥¹¥Î¥¹¥±¡É ¤ËÊ±¤·¡¢¥¹¥Î¥¹¥±¤¿¤Á¤Î¥À¥µ¤¤»Ñ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë ¡È¥ï¥ë¥¹¥±¡É ½¸ÃÄ¤«¤é¤Î»îÎý¤ËÄ©¤à´ë²è¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£ËÌÂ¼¾¢³¤¤ä°æÀîÍÚ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢X¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ´Ü¤Î´é¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ÊÑ²½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÊüÁ÷¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÜ´Ü¤ÏÉ¡²¼¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤Ò¤²¤¬À¸¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤³¤«¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÉ÷ËÆ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æüº¢¤ÎÍ¥²í¤ÊÎ©¤Á¿¶Éñ¤¤¤«¤é¡È´ÜÍÍ¡É ¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÜ´Ü¤À¤¬¡¢¤Ò¤²»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Ò¤²»Ñ¤Ï¾ï¤Ë»¿ÈÝ¤¬¤ï¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢µÜ´Ü¤µ¤ó¤Î¤Ò¤²¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥À¥ó¥Ç¥£¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤¦¡Ù¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¤ä¡¢Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤Î¤Ò¤²¤â»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2023Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤ÇÆÁÀî²È¹¯¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ò¤²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â°ìÄê´ü´Ö¤Ò¤²¥â¡¼¥É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤êÍòºÆ½¸·ë¤ÎÈ¯É½Á°¤Ë¤Ï¤Ò¤²¤òÄæ¤Ã¤Æ ¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾½á¡É ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤²¤¬¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬´î¤Ð¤ì¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µÜ´Ü¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¶Ú¥È¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¡¢´é¤äÂÎ¤¬¤Ò¤¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ ¡È¥ï¥¤¥ë¥É²½¡É ¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢10·î28Æü¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤²¤¬À×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤ÇÈáÌÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¤Ò¤²»Ñ¡£»Å»ö¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£