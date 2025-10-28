パーティーを盛り上げるフルーティーなノンアルカクテルとは？【THE カクテルバイブル500】

ノンアルコールドリンク【シャーリーテンプル（Shirley Temple）】

往年の人気子役の名を持つ爽やかな一杯

ハリウッドの往年の人気子役、シャーリーテンプル名を冠したノンアルコールカクテル。ジンジャーエールにグレナデンシロップを入れ、透明感のある美しい赤に仕上がっている。螺旋状のレモンもアクセントに。

レシピ

ジンジャーエール：適量

グレナデンシロップ：10ml

螺旋伏にしたレモンピールと氷をグラスに入れる。すべての材料を加え、軽く混ぜる。チェリーを飾りつけて完成。

ひとことメモ

彼女の出演している映画で思い出されるのは1948年の『アパッチ砦』。ジョン・ウェインやヘンリー・フォンダと並んで熱演していました。

ノンアルコールドリンク【シンデレラ（Cinderella）】

3種のジュースが織り成すトロピカルな味わい

ネーミングもかわいらしい人気のカクテル。3つのフルーツジュースをたっぷりと使い、トロピカル感満点の雰囲気を演出している。アルコールを飲めない女性には特におすすめのジューシーな一杯。

レシピ

オレンジジュース：20ml

パイナップルジュース：20ml

レモンジュース：20ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注ぎ、カットオレンジなどを飾りつけて完成。

ひとことメモ

童話「シンデレラ」から名付けられたカクテル。お酒が飲めない方も、魔法にかけられて

バーに行けるようになる、という意味が込められている。

ノンアルコールドリンク（Non-alcoholic drinks）

お酒が飲めない人にも同じようにカクテルを楽しんでもらえるようにつくられたノンアルコールカクテル。爽快なものから甘くまろやかな味わいのものまで、レシピも幅広い。フルーツジュースや牛乳、風味豊かなシロップなどを使い、鮮やかで魅力的な一杯をつくることができる。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡