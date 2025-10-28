【週刊FLASH 11月11・18日号】 10月28日発売 価格：780円

光文社は、「週刊FLASH」の11月11・18日号を10月28日に発売した。価格は780円。

表紙と巻頭グラビアは田中美久さん。ピンクづくしのスタイリングで、透明感あふれる素肌を披露する。グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。

次世代癒し系グラドルとして注目を集める土田優空さんがFLASHに登場。無邪気な笑顔と持ち前のマシュマロボディ、迫力満点のバストを披露している。

「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川いち華さんは、キックボクシングジムではつらつとした笑顔とスレンダーなボディを見せつける。

ミスマガジン2024でファイナリストに選出され、グラビア界待望の大型新人として注目を集める沢 美沙樹さんは、19歳らしいフレッシュさや無邪気さを感じさせつつも、随所に見せる艶やかさも見逃せないグラビアを披露している。

Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴さんは、4種類の水着に身を包み、惜しみないバストを披露。女優として映画やドラマに出演するとともに、「NHK高校講座 地学基礎」にMCレギュラーとして出演中の入来茉里さんはプールサイドで無邪気な笑顔を見せる。

SNS総フォロワー数130万人を超える大人気コスプレイヤー・いくみさんは、エロスの極致といった惚けた表情や、限界まで露出したバストと美ヒップなど覚悟と新境地を感じられる5ページとなっている。他にもアイドルグループyosugalaの最年少メンバー未白ちあさんや女優・グラドルとして活躍中の山田かなさんらがグラビアを披露している。

【田中美久さん】

【土田優空さん】

【弓川いち華さん】

【沢 美沙樹さん】

【三田悠貴さん】

【入来茉里さん】

【いくみさん】

【未白ちあさん】

【山田かなさん】

