【MLB】ドジャース ー Bジェイズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。ワールドシリーズ第1戦以来の2試合ぶり本塁打が期待され、1勝1敗のタイから一歩リードできるか注目が集まる。

大谷は25日（同26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」でスタメン出場。7回の第4打席で2ランを放った。すると、9回2死で迎えた第5打席では敵地から「We don’t need you！」のチャントが起こった。26日（同27日）の第2戦は4打数1安打だった。

投打同時出場した17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で7回途中10奪三振無失点と好投。バットでは1試合3本塁打を放つ歴史的な活躍を見せ、2年連続のワールドシリーズ進出へ導いていた。

昨季はワールドシリーズ第2戦でスライディングをした際に左肩を痛め、亜脱臼と診断されていた。その後も試合には出続けたが、シーズンオフに手術を行った。23日（同24日）の開幕前日練習では敵地でも球場でフリー打撃を行い、計33スイングで14本の柵越えを披露。5階席のスピーカー上部にぶち当てる推定150メートルの一発も放つなど、調整を行った。

今季のポストシーズンはここまで49打数11安打の打率.224、6本塁打。本拠地での打撃復調で、ワールドシリーズ制覇に導きたい。（Full-Count編集部）