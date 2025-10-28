葉山町が２月にアフリカ東部ウガンダに寄贈した消防車両２台が今月末、ようやく現地入りする見通しとなった。財政難の同国政府が輸送費を調達できず一時は宙に浮いていたが、受け入れ自治体の首長が自費で肩代わりを決断。「地域の安全のために不可欠だ」と到着を待ちわびる。

寄贈先は首都カンパラ市近郊のナンサナ区。マトブ・ジョセフ区長が２０２２年、葉山町を訪問したのを機に交流が始まり、町消防本部で登録抹消となったポンプ車（０５年導入）と指揮車（０３年導入）が今年２月に無償譲渡された。

ところが、ウガンダ政府は輸送費を予算化できず、区の財政も逼迫（ひっぱく）。数カ月間、静岡県の運送会社で棚ざらしになっていた。やむなくマトブ区長は約２００万円を借金し、輸送再開にこぎ着けた。９月に横浜港を出航した車両２台は、今月２７日に隣国ケニアで陸揚げされる予定という。

同区は人口増加が著しく最近の暫定値では４５万人に達する一方、消防車は１台もない。７月に現地で取材に応じたマトブ区長は「カンパラ市に救助を求めることもあるが、時間がかかり、人命と財産に関わる」と必要性を訴えていた。